生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

到南港展覽館站「手機突跳日本時區」　一票碰過：蟲洞？專家解釋

捷運到南港展覽館站「手機跳日本時區」　大批網友驚呼：有蟲洞

▲許多民眾反映捷運搭到南港展覽館站時，手機會自動跳成日本時區。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

近期有不少民眾反映，手機在台北捷運南港展覽館站一帶，時間會突然自動跳轉至日本時區，導致畫面顯示瞬間快一小時。由於案例頻繁出現，相關話題在網路上掀起討論。

一名網友17日在Threads分享，他已連續兩次遇到同樣狀況，「明明台灣時間才9點16分，結果手機顯示10點16分，上週在同地點同時間也發生過！」並詢問大家是否有相同經驗，貼文一出，立刻引來眾多網友回應。

不少人紛紛表示，「那邊真的很怪，我的手機定位還跳到日本去抓到寶可夢」、「南港那邊有個蟲洞連到東京，我以為大家都知道」、「差點以為自己遲到，嚇到心臟快停」、「南港換日線時差區」、「是不是有什麼神祕磁場，搞不好有蟲洞連到日本」、「有喔，明明在南港展覽館站，但我的皮克敏還因此可以去趟日本打菇，然後時間也超奇妙忽然就變成日本時區」、「就住在展覽館附近，偷偷跟你說你發現了我們南港的神秘時空隧道。」

事實上，今年3月已有網友在論壇提出同樣問題。對此，3C達人廖阿輝解釋，狀況可能與周邊基地台訊號干擾有關，加上南港展覽館周邊外國人聚集，若手機連上來自其他國家的行動基地台或Wi-Fi分享器，就可能自動切換至日本時區。不過用戶無須過度擔心，只要重新連回台灣網路，時間便會自動校正回來。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

