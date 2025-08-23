核三公投開票中！他見票數驚「南部變天了」：同意票竟然輾壓

▲公投案開票中。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

核三重啟公投今（23日）進行投票，下午4點投票結束後隨即進行開票作業，截至傍晚5點，同意票數已達353萬票、不同意票122萬票。有網友發現，台南、高雄以及屏東的票數，同意票都大於不同意，驚呼「南部變天了？」貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，「所以南部這麼多人挺核？挺核的票比例這麼高？」超級出乎意料，本來以為戰況會很慘烈，驚呼「南部變天了！」

另外也有網友指出，核三是否重啟，全台各縣市同意票數都大於不同意，「2018四大公投至少南部反對票還比北部多，而且總票數不同意也比較多，現在是全面潰敗，縣市票全輸，總票數也輸，大罷免32：0，民進黨這次選太爛了吧。」

貼文曝光，掀起網友討論，「南部空汙成這樣都敢怒不敢言」、「當然啦！老是停死忠區的電，太熱了！會受不了」、「台南票數差距比想像大」、「南部一直停電啊，正常」、「停電+沒手機訊號很可怕，台南人實驗過」、「南部快覺醒了」、「2026有好戲看囉」、「南部風災賭爛票啦，你停電一個月也會去投同意」。

依現行《公民投票法》規定，公投案通過的門檻為「同意票大於不同意票，且同意票須達全國投票權人4分之1以上」。若通過，應由總統或權責機關實行必要處置；若公投案未通過，2年內不得再重複提出。以此次公投案計算，門檻約是500萬523人。

