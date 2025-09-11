中秋節送月餅「退流行了」？過來人曝3原因

▲中秋節即將到來，有網友好奇詢問，為何近年來月餅退流行了。（示意圖／免費圖庫Pexels）



網搜小組／柯振中報導

中秋節將至，月餅卻似乎不再是熱門的應景禮品。網友在PTT八卦板發文，感嘆小時候總能收到多盒月餅，如今卻少有人贈送，並好奇「月餅為什麼退流行？」文章引發熱烈回應，不少網友直言關鍵在於「貴、熱量高、口感膩」，還有人戲稱收到月餅等於收到「熱量炸彈」。

這名網友在PTT上發文詢問，小時候過中秋節時一定都會吃月餅，甚至可以拿到好幾盒。但不曉得從什麼時候開始，中秋佳節時幾乎不會再收到月餅，「中秋月餅為什麼退流行了？有沒有八卦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，多數留言指出，廣式月餅體積大、油膩感重，逐漸被蛋黃酥或鳳梨酥取代。也有網友點出，「吃月餅是不是想讓人家肥？」、「高油高糖，老人不敢吃，年輕人沒興趣」，反映出現代人對健康與體態的重視。

此外，價格問題也是討論焦點。留言提到「一顆蛋黃酥去年85元，今年漲到100元」、「小月餅就要60元太誇張」，認為月餅CP值不高，寧願花錢買其他點心。甚至有人抱怨，公司或親友贈送的月餅最後常被轉送，甚至擺到過期。

也有網友分享，「月餅就是同一盒送來送去」、「以前分著吃，後來人變少越塞越多」，導致收到月餅成為一種負擔。有人笑稱，最後月餅常繞一圈又回到自己手上。