交通部要地方有責任感　北市府批：中央亂砍全台捷運恐爛尾

政治 政治焦點 國會直播 專題報導

交通部要地方有責任感　北市府批：中央亂砍讓全台捷運建設恐爛尾

季相儒務必改ETtoday資料照▲▼台北捷運,文湖線,大眾交通運輸,大眾運輸。（圖／ETtoday資料照）

▲財劃法爭議不斷，地方質疑中央大砍捷運建設補助。（圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

財劃法爭議不斷，交通部次長伍勝園表示，今年地方統籌分配款大增，台北市就多452億，若撥出10分之1，就有能力編足捷運建設所需，呼籲地方政府要有責任感。對此，北市府回應，伍次長避而不答的真相是交通部把該給台北捷運的650億砍掉，中央政府一通亂砍讓全台捷運建設蒙上可能大爛尾的陰霾。

針對地方反映財劃法爭議，交通部次長伍勝園指出，今年台北市從財劃法修法中，多了452億元稅收分配，只要撥出其中10分之1，就有能力編足捷運建設所需。台中市透過財劃法也新增295億元收入，只要撥出其中7分之1，就足以讓捷運工程順利推動下去，不必停擺。

北市府副發言人蔡畹鎣表示，跳針無法掩蓋事實，伍次長避而不答的真相，是交通部要砍該給台北捷運的650億；真相是，交通部與行政院說法自打嘴巴，真相是中央政府一通亂砍讓全台捷運建設蒙上可能大爛尾的陰霾。

蔡畹鎣表示，交通部明年已經砍近60億的台北捷運補助，早就超出伍次長所謂新增統籌款的1/10；市府早已多次說明116年將出現453億鉅額負擔，所謂新增452億已被中央左手給右手扣得入不敷出。連基本數字都不會算的民進黨內閣，正重創著不分顏色、不分縣市的發展命脈。

蔡畹鎣表示，中央政府「做賊喊捉賊」、要地方政府「自己扛起責任」，不只踐踏中央自己的責任感、更將說出「民生優先」的賴總統顏面踩在腳下。

09/17 全台詐欺最新數據

