新竹教育預算聚焦「刀口」！代理市長邱臣遠：投資學子、落實「好學」願景





▲新竹市政府115年教育預算聚焦「刀口」，落實「新竹好學」願景。（圖／翻攝新竹市教育處臉書）

記者陳弘修／綜合報導

外界關心新竹市政府115年度教育預算編列進度，新竹市代理市長邱臣遠18日強調，教育是市政核心，預算一定花在刀口上，投資在學子身上，全力落實高虹安市長「新竹好學」施政願景。

邱臣遠表示，因應新版《財政收支劃分法》上路，115年度在學校圖書經費補助部分，較去年增加約300萬元，其他相關經費仍持續編列中。市府除了提供學生更多元閱讀資源，也推動閱讀教師計畫，協助孩子養成閱讀習慣、提升學習力，同時鼓勵學校申辦課程活化與專業學習社群，打造更豐富的學習環境。

在運動發展方面，市府將持續支持各校校隊，除爭取中央「基層運動選手訓練站」補助，也會依照校方需求，投入訓練、比賽與器材經費，並鼓勵聘請專業教練、改善訓練環境，讓學生能兼顧課業與運動表現。

新竹市政府教育處也表示，為減輕教師負擔，市府自114學年度起已調降主任、組長的授課節數，並規劃彈性激勵機制；此外也正研擬設立「法律諮詢支持平台」，由專業律師即時提供協助，讓教師在面對爭議或訴訟時能獲得專業支援。

特殊教育方面，新竹市自113學年度成立情緒行為專業支援團隊，114學年度更與新竹台大生醫醫院合作，邀請醫療專家參與個案會議，並持續增編專業人力與經費，透過晤談、座談與輔導等方式，給予孩子更多發展支持。

教育處強調，市府已完成校園設施、課程與師資的全面盤點，並透過預算與中央補助，全面推動「新竹好學、安心就學」政策。未來將持續聚焦校舍改善、教學精進與學習支持，廣納各界意見，確保新增財源真正用在學生身上，發揮最大效益。