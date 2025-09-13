2025北京服貿會台灣館主打「兩岸科技」　8家企業「首次」參展

▲ 2025北京服貿會充滿濃濃台灣風情 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2025年中國國際服務貿易交易會（服貿會）9月10日至14日在北京首鋼園區舉行，台灣形象展作為大會的重要組成部分，已連續第五年精彩登場。今年全面展示兩岸在經貿、科技與文化上的交流成果，今年台灣展區最大亮點是新增「兩岸科技創新中心」互動區。

今年台灣形象展位於首鋼園區4號館，展區面積200平方米。設計靈感源自「展卷」，以流線型紐帶與圓形結構構成，象徵「一衣帶水、一脈相承」。展區融入閩南紅磚紋與台灣少數民族元素，圓形中央懸掛24盞台灣傳統燈籠，契合二十四節氣，寓意民族團圓、共同發展。

踏入展區有濃濃台灣風，還有原住民舞蹈迎賓。今年展區分四大板塊」有「京彩台灣」「台企風采」「台商服務」「互動訪談」四大板塊，聚焦經貿與科技服務交流。開幕當天，北京市台辦主任霍光峰特地逛展，為台商打氣。這次有36家台企參展涵蓋科技服務、健康衛生、金融服務、供應鏈及商務服務四大領域。

其中，8家首次亮相，13家來自京外。富邦華一銀行、美亞生物科技公司帶來專題展，呷哺呷哺、劉家宴更成為服貿會指定餐飲服務商，彰顯台資企業的多元實力。

▲北京台商協會副監事長、北京星創視界眼科醫院院長陳哲彬。（圖／記者任以芳攝）

北京台商協會副監事長、北京星創視界眼科醫院院長陳哲彬介紹，今年台灣展區最大亮點新增「兩岸科技創新中心」互動區，安排機器人與機器狗表演，並展示多功能眼健康篩查儀、騎行姿態矯正系統等應用。30餘家企業帶來二百多件展品，現場同時安排茶藝表演、產品試吃與品牌推廣。

陳哲彬也指出，北京新創世界眼科醫院在台灣館展出最新研發的「雙控鏡片」，專為兒童近視防控設計，結合動態與靜態技術，採用離焦與點擴散函數鏡片，有效降低近視與散光發生率，並提高配鏡成功率。該技術已申請專利，預計下月正式獲批，成為本屆展會的焦點之一。

▲今年兩岸科創中心「首次」展出，台陸智能科技交流亮相 。（圖／記者任以芳攝）

兩岸科技創新中心汪浩進一步介紹，這次展出台灣與大陸企業智能產品，大陸方面展出家庭陪伴型機器人，售價兩千至三千元左右（單位：人民幣，同下）；還有下棋機器人，可按照使用者水平可調整難度，已廣泛出售；可將聲音即時轉換為文字的智慧眼鏡，適合聽力障礙者日常使用。

汪浩指出，台灣初創企業瑞愛心聲音專注於將大型醫療器械轉化為家用設備，本屆展出光動能按摩儀，利用光譜技術緩解關節炎症。從智慧陪伴到家庭醫療，兩岸企業創新成果正逐步走進民眾生活。

▲生醫美容是台灣館展出特色 。（圖／記者任以芳攝）

除了智能產業，生物科技也是台商展出重點。北京台商協會副會長、美亞生物科技集團董事長吳宜蓁指出，從2022年進入免疫細胞與幹細胞研發領域，並收購北京一家擁有39年歷史的化妝品工廠，轉型打造自有品牌，堅持「科技賦能國貨」，未來「三部曲」戰略布局，先鞏固大陸市場，再拓展東南亞，最終邁向全球市場。

▲台塑生醫「首次」參展。（圖／記者任以芳攝）

台塑生醫也「首次」參展，實現線上線下一條龍，上百種健康類食品、洗護保養產品正式登陸，並且在抖音開設帳號，讓大陸民眾直接下單。

台企聯理事吳幸娟作為台塑生醫產品代理商，她指出相當看好大陸保健養護商機，目前先以廈門長庚醫院生活館做據點，全力推進實體店加上電子商務平台，拓展線上線下推廣到全大陸。

▲ 旺旺米果是「首家」進入大陸5A景區台資食品企業。（圖／記者任以芳攝）

另外，老牌子食品旺旺集團也進駐大陸5A景區伴手禮市場。北京台商協會常務副會長林天良介紹，「經過長達半年交涉，預計中秋節前後進入天壇並且取得獨家授權，也是台資食品企業『首家』進駐大陸的5A景點的文創食品，未來是常態性銷售。」

五年來，台灣形象展已從單純展示平台，逐漸成為推動兩岸攜手的重要舞台。全國台企聯攜36家台企集中亮相，展示新技術、新業態與新機遇。正如展區設計所寓意，台灣形象展不僅是一扇窗口，更是兩岸融合發展重要的橋樑。

▼ 2025服貿會台灣館呷哺呷哺、劉家宴、天福茗茶是指定餐飲服務商，彰顯台企多元實力。（圖／記者任以芳攝）