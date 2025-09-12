　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

《三生三世》于朦朧身亡　鄰居嘆：清晨遛狗發現人躺在血泊中

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸知名男星于朦朧11日遭狗仔爆料於北京朝陽的住處樓下身亡，當日工作室也證實死訊，並排除刑事嫌疑。一名與于朦朧住在同一個社區的老太太表示，早晨6點遛狗時，狗狗因為聞到血腥味，才注意到一個年輕人嘴巴流血躺在地上，周圍一灘血。目前該起案件遭多方直指疑點重重，是否為意外警方尚在調查中。

▲于朦朧工作室死訊證實。（圖／翻攝自微博／于朦朧工作室）

▲于朦朧工作室證實死訊，但是否為自殺仍在調查。（圖／翻攝自微博）

據《揚子晚報》報導，事發現場的地面已經打掃乾淨，周圍沒有任何隔閡，在樓下入口處，往上能看到事發房間的紗窗有損壞，到樓上幾層樓的房間內，記者用手輕鬆打開了玻璃窗，發現要打開玻璃窗外的紗窗似乎並不容易。

▲事發損壞紗窗。（圖／翻攝自微博）

▲事發損壞紗窗。（圖／翻攝自微博）

該名老太太表示，自己的朋友早晨6點左右遛狗時，狗狗因為聞到血腥味，就注意到有人躺在地上，上前查看，發現一個年輕人嘴巴流血躺在地上，周圍一灘血，中間有人下來，用衣服蓋住了死者的臉，說是自己的朋友。

▲▼于朦朧先前在微博更新的日常照。（圖／翻攝自微博）

▲▼于朦朧先前在微博更新的日常照。（圖／翻攝自微博）

▲▼于朦朧先前在微博更新的日常照。（圖／翻攝自微博）

她接著說道，後來保安報了警，現場隨即被封鎖起來，隨後來了警車，直到9點過後，才解封，「後來看到新聞，才知道死者是于朦朧，曾在小區裡見過于朦朧跟朋友一起拍照、嬉戲，孩子長得那麼帥，一起的那些男孩、女孩都長得那麼漂亮，可惜了年輕人。」

▲于朦朧與迪麗熱巴因合作《三生三世十里桃花》而相識。（圖／翻攝自微博）

▲于朦朧與迪麗熱巴因合作《三生三世十里桃花》而相識。（圖／翻攝自微博）

于朦朧的驟逝不僅讓合作過的圈內好友心碎，也在網路上掀起熱議，粉絲紛紛留言點燈祈願，希望他在另一個世界能夠安息。

公開資料顯示，于朦朧1988年6月15日出生於新疆維吾爾自治區烏魯木齊市。 2014年，他透過參演《把愛帶回家》開始轉型演員，後來也主演了《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》、《軒轅劍之漢之雲》、《新白娘子傳奇》、《兩世歡》、《臨江仙》、《永夜星河》等熱門大陸連續劇。

▲▼于朦朧先前出演白鹿、曾舜晞主演的《臨江仙》。（圖／翻攝自微博）

▲▼于朦朧先前出演白鹿、曾舜晞主演的《臨江仙》。（圖／翻攝自微博）

▲▼于朦朧死訊。（圖／翻攝自微博）

2017年，楊冪、趙又廷主演的古裝仙俠劇《三生三世十里桃花》播出後獲得巨大迴響。于朦朧在劇中飾演「四海八荒第一美男」白真，也是白淺（楊冪飾）的四哥，憑藉高顏值和生動、細膩的表演獲得觀眾的廣泛關注，並因此拓寬戲劇資源。「白真」也成為於朦朧演員生涯中最為人所知的一個角色。

▲于朦朧飾演的白真。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼于朦朧。（圖／翻攝自微博）

▲▼于朦朧死訊。（圖／翻攝自微博）

▲▼于朦朧死訊。（圖／翻攝自微博）

▲▼于朦朧死訊。（圖／翻攝自微博）

▲▼于朦朧死訊。（圖／翻攝自微博）

▲于朦朧飾演的白真，深受觀眾喜愛。（圖／翻攝自微博，上同）

于朦朧的最新作品《長夜行》6月底才剛在橫店殺青，這部影集同樣是古裝劇，主打奇幻色彩，由黃日瑩、全伊倫領銜主演。于朦朧在劇中飾演的是何角色，目前暫未官宣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
于朦朧爆「拒潛規則」遭冷凍3年！　2月前工作室突註銷
Lulu、陳漢典遊加州「早有甜蜜互動」！　粉絲朝聖：蜜月地點
吳宗憲「百萬紅包」有但書！　陳漢典Lulu鬆口全說
U18換投「球用丟的」網炸鍋！　總教練廖宏淵回應了
陳漢典閃婚親友嗨！陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝光
台美將達成重大關稅協議　行政院經貿辦證實：有一定進展
陳其邁大動作宣戰！　「抓到個案一律採取最重罰則」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國網路瘋玩「王世堅AI」哏　政治迷因逆滲透掀模仿潮

陸「高質量完成十四五規劃」記者會：我國是世界公認最安全國家之一

《三生三世》于朦朧身亡　鄰居嘆：清晨遛狗發現人躺在血泊中

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金　自封王母娘娘之子誘姦騙色

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國　考古證據現世！大量青銅戈出土

央視官宣福建艦通過台灣海峽　赴南海跨區訓練「不針對特定目標」

iPhone 17中國首日預約量破紀錄　最受歡迎1機型就佔43%

騎10年！陸男以「鴕鳥代步」稱比電動車快　他讚：每小時129km

雙城論壇剩兩週要舉行　陸委會：還沒收到北市府正式申請

兩岸協商對話卡「九二共識」　陸委會：不接受一方強加原則給對方

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

中國網路瘋玩「王世堅AI」哏　政治迷因逆滲透掀模仿潮

陸「高質量完成十四五規劃」記者會：我國是世界公認最安全國家之一

《三生三世》于朦朧身亡　鄰居嘆：清晨遛狗發現人躺在血泊中

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金　自封王母娘娘之子誘姦騙色

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國　考古證據現世！大量青銅戈出土

央視官宣福建艦通過台灣海峽　赴南海跨區訓練「不針對特定目標」

iPhone 17中國首日預約量破紀錄　最受歡迎1機型就佔43%

騎10年！陸男以「鴕鳥代步」稱比電動車快　他讚：每小時129km

雙城論壇剩兩週要舉行　陸委會：還沒收到北市府正式申請

兩岸協商對話卡「九二共識」　陸委會：不接受一方強加原則給對方

登南湖大山跌倒「右膝十字靱帶斷裂」 黑鷹直升機救援送醫

黃國昌控「藍財劃法出包」因當時修法綠不挺白版本　綠反批不要臉

丈夫不舉無法圓房　30歲女遭公公硬闖進房間「要幫忙生小孩」

雙城論壇925登場　蔣萬安證實遞件陸委會申請：四原則進行交流

鄧愷威恐無緣先發對決道奇3巨投　本人回應強調「心態彈性」

債蛙笑了！「全球資產定價之錨」跌破4%　債券ETF齊走揚

媲美不二坊！新霸主「蛋黃酥不甜膩、外皮酥」　1顆不到50元

沖繩疑出現「龍捲風」！　日氣象廳緊急發布注意報

自認坦蕩！陳沂曝「抵制四叉貓」原因：很多人敢怒不敢言

爆賴清德私下找人喬財劃法　黃國昌：就是潘孟安

陸劇大婚場面「小狗搶戲」　網友抓包牠「狗腳卡住」XD

大陸熱門新聞

iPhone 17中國首日預約量破紀錄

《三生三世》于朦朧身亡！目擊鄰居發聲

陸男「騎鴕鳥代步」稱比電動車快

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國 考古證據現世！大量青銅戈出土

官方出手了！「小紅書」遭約談警告

戶籍問題再交火　陸委會要國台辦「為陸配著想」

上車舞以後看不到了？直播主喊「近平」遭禁

我政府約談藝人　陸國台辦：害怕兩岸同胞「雙向奔赴」

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　

下一個世界級金礦？遼寧大東溝金礦擁1500噸資源

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金 自封王母娘娘之子誘姦騙色

忘供氧！22歲女做「微創手術突腦死」身亡

央視官宣福建艦通過台灣海峽 赴南海跨區訓練「不針對特定目標」

中國網路瘋玩「王世堅AI」哏

更多熱門

相關新聞

《三生三世》于朦朧爆拒潛規則「遭冷凍3年」！

《三生三世》于朦朧爆拒潛規則「遭冷凍3年」！

37歲大陸演員于朦朧11日凌晨在北京驚傳墜樓身亡，消息震驚演藝圈，警方24小時內火速排除刑事案件可能，死因並未公開，引發陰謀論。他過去在《三生三世十里桃花》爆紅，前途一片看好，據業內人士透露，疑似因拒絕某些「潛規則」而遭到冷凍3年。

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

兩岸服務貿易推進會登場　

兩岸服務貿易推進會登場　

關鍵字：

內娛白真于朦朧北京三生三世十里桃花

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！

陳漢典是Lulu偶像！《康熙》超閃同框片被挖

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面