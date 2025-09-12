《三生三世》于朦朧身亡　鄰居嘆：清晨遛狗發現人躺在血泊中

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸知名男星于朦朧11日遭狗仔爆料於北京朝陽的住處樓下身亡，當日工作室也證實死訊，並排除刑事嫌疑。一名與于朦朧住在同一個社區的老太太表示，早晨6點遛狗時，狗狗因為聞到血腥味，才注意到一個年輕人嘴巴流血躺在地上，周圍一灘血。目前該起案件遭多方直指疑點重重，是否為意外警方尚在調查中。





▲于朦朧工作室證實死訊，但是否為自殺仍在調查。（圖／翻攝自微博）

據《揚子晚報》報導，事發現場的地面已經打掃乾淨，周圍沒有任何隔閡，在樓下入口處，往上能看到事發房間的紗窗有損壞，到樓上幾層樓的房間內，記者用手輕鬆打開了玻璃窗，發現要打開玻璃窗外的紗窗似乎並不容易。





▲事發損壞紗窗。（圖／翻攝自微博）

該名老太太表示，自己的朋友早晨6點左右遛狗時，狗狗因為聞到血腥味，就注意到有人躺在地上，上前查看，發現一個年輕人嘴巴流血躺在地上，周圍一灘血，中間有人下來，用衣服蓋住了死者的臉，說是自己的朋友。

▲▼于朦朧先前在微博更新的日常照。（圖／翻攝自微博）

她接著說道，後來保安報了警，現場隨即被封鎖起來，隨後來了警車，直到9點過後，才解封，「後來看到新聞，才知道死者是于朦朧，曾在小區裡見過于朦朧跟朋友一起拍照、嬉戲，孩子長得那麼帥，一起的那些男孩、女孩都長得那麼漂亮，可惜了年輕人。」

▲于朦朧與迪麗熱巴因合作《三生三世十里桃花》而相識。（圖／翻攝自微博）

于朦朧的驟逝不僅讓合作過的圈內好友心碎，也在網路上掀起熱議，粉絲紛紛留言點燈祈願，希望他在另一個世界能夠安息。

公開資料顯示，于朦朧1988年6月15日出生於新疆維吾爾自治區烏魯木齊市。 2014年，他透過參演《把愛帶回家》開始轉型演員，後來也主演了《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》、《軒轅劍之漢之雲》、《新白娘子傳奇》、《兩世歡》、《臨江仙》、《永夜星河》等熱門大陸連續劇。

▲▼于朦朧先前出演白鹿、曾舜晞主演的《臨江仙》。（圖／翻攝自微博）

2017年，楊冪、趙又廷主演的古裝仙俠劇《三生三世十里桃花》播出後獲得巨大迴響。于朦朧在劇中飾演「四海八荒第一美男」白真，也是白淺（楊冪飾）的四哥，憑藉高顏值和生動、細膩的表演獲得觀眾的廣泛關注，並因此拓寬戲劇資源。「白真」也成為於朦朧演員生涯中最為人所知的一個角色。

▲于朦朧飾演的白真，深受觀眾喜愛。（圖／翻攝自微博，上同）

于朦朧的最新作品《長夜行》6月底才剛在橫店殺青，這部影集同樣是古裝劇，主打奇幻色彩，由黃日瑩、全伊倫領銜主演。于朦朧在劇中飾演的是何角色，目前暫未官宣。