大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸服務貿易推進會登場　京台「三心」聚焦經貿科技高質量發展

▲▼ 2025北京,服貿會,台商推介會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2025北京服貿會，第三屆兩岸服務貿易推進會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2025年中國國際服務貿易交易會（服貿會）9月10日至14日在北京首鋼園舉行，第三屆兩岸服務貿易推進會今（11日）登場，聚焦「服務貿易融合發展」，邀請全國台企聯、北京市台辦及多位重要台商代表出席。北京市台辦主任霍光峰指出，大陸方面無論是在製造業、科技方面、服務業有非常好扎實的基礎，相信為一定能為台資企業在大陸或北京發展提供最佳條件。

與會嘉賓強調，北京將持續為台企創造更優營商環境，拓展科技、數位、醫療等重點領域合作，期望兩岸攜手共建高品質發展新局。

第三屆兩岸服務貿易推進會今11日在北京首鋼園區登場，出席人員有全國台企聯、北京市台辦、北京市投資促進服務中心、北京台商協會等重要代表出席。北京市台辦主任霍光峰、北京市台辦主任劉先傳、北京市商務局副局長石崇遠、北京台資企業會長陳文館、全國台企聯常務副會長李泓蘭、北京台資協會監事長曾明棟等重要台商代表。

▲▼ 2025北京,服貿會,台商推介會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京市台辦主任霍光峰。（圖／記者任以芳攝）

北京市台辦主任霍光峰致詞指出，今年大會將永久會址落戶首鋼園，取代以往在鳥巢、國家會議中心和首鋼園分別舉辦的模式，集中舉行更能展現集聚效應。

霍光峰特別提到台灣形象展的熱鬧場景。展館入口由天福名茶以熱茶迎賓，台協舞蹈隊帶動現場氣氛，多家台企如保健集團、偉亞生物科技、兩岸科創中心等重點亮相，展示創新成果。鼎新電腦、呷哺呷哺、旺旺、捷安特、英業達、寶島眼鏡等知名企業也攜新品參展，從美食飲品到高科技與醫療健康產品，全面呈現台企多元實力。

霍光峰強調，今年是大陸「十四五」規劃收官之年，規劃102項重大的項目，涉及到5000多個具體的建設項目，到目前已經完成了98%，這樣一個執行率其實是非常驚人。每年服貿會都見證台企在北京的發展與兩岸經貿科技交流的深化，讓人倍感自豪。

他並指出，當前世界局勢動盪，但大陸方面仍是「最大的確定性」，無論是在製造業、科技方面、服務業第三產業方面，都有非常好扎實的基礎，能夠為台資企業在內各個企業，為台資企業在大陸或北京發展提供最佳條件。

▲▼ 2025北京,服貿會,台商推介會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京台商協會會長陳文館。（圖／記者任以芳攝）

北京台商協會會長陳文館致詞首先指出，北京台協始終堅持「交流、合作、服務、發展」理念，一方面搭建多元平台，向台商傳遞大陸在產業升級與科技創新上的機遇，共同探索高品質發展路徑；另一方面則加強與相關政府部門協作，及時反映台企訴求，爭取政策支持與同等待遇，讓台商在大陸「安心經營、放心創業、舒心發展」。

陳文館表示，本次會議不僅為台商對接大陸市場創造新機遇，也有助於兩岸在經濟與科技領域加強協同，推動服務貿易高質量發展。並分享近期赴台灣訪問各大工商協會的觀察，認為台企對中期發展仍有信心，並寄語三心-「信心、耐心與同心」，呼籲兩岸企業家攜手同行，共同推動服務貿易創新。

▲▼ 2025北京服貿會 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京市商務局副局長石崇遠。（圖／記者任以芳攝）

北京市商務局副局長石崇遠致詞表示，服貿會作為全球規模最大的服務貿易綜合性展會，正是「企業牽線搭橋的盛會」，希望藉此活動搭建「金牌服務貿易交流新橋梁」，進一步推動兩岸經濟融合發展。

石崇遠指出，京台合作成果豐碩，2020至2024年間，台灣在北京投資累計超過8000萬美元，涵蓋科技服務、商務服務等多個領域，助力首都高品質發展。

他並提到，北京近年開放水平持續提升，「兩區」建設推動70多項政策落地，80多項創新成果向全國複製推廣，營商環境和政策紅利持續釋放。在科創領域，北京累計認定279家研發中心，九成以上深耕高精尖產業；在服務貿易方面，2024年全市進出口額達1.17兆元，創歷史新高，服務貿易佔比與質量均高於全國平均，並在政府服務、建築服務及文化娛樂等領域保持領先。

石崇遠最後強調，北京擁有堅定的開放信心，誠摯歡迎台商把握兩區建設機遇，在科技創新、數位經濟、醫療健康等重點領域深化合作。

▼ 第三屆兩岸服務貿易推進會現場。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025北京,服貿會,台商推介會 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025北京,服貿會,台商推介會 。（圖／記者任以芳攝）

