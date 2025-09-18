酒駕肇事3次判關半年　他「發誓不再違規」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿倫（化名）有3次酒駕肇事紀錄，第3次酒駕被法院判處有期徒刑6個月，但執行檢察官不同意予以易科罰金；他自認已經記取教訓，「發誓不再違規」，因此向法院聲明異議，希望能獲得易科罰金的機會。不過，高雄地院法官認為檢方執行指揮程序並無違誤，最終裁定駁回阿倫的告訴。

▲阿倫酒駕3次被逮，但他自認已經學到教訓、不會再犯。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿倫在2021年3月、2023年3月、2023年7月間均因酒駕被逮，第3次酒駕一案被法院判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，但執行檢察官不同意予以易科罰金及易服社會勞動，他聲稱報到時檢方沒有說明不能易科罰金的理由，程序難認正當，因而決定向法院聲明異議。

阿倫主張，在第3次酒駕案中，他已經坦承犯行，並與被害人達成和解，經此教訓已深受警惕，「發誓不再違規」，應當沒有施以6個月短期自由刑的必要，況且就算得以易科罰金，總額也高達18萬元，同樣能達到警惕效果，所以他希望法官能撤銷檢方的執行命令。

不過，高雄地院法官表示，經查，阿倫到案後有表明希望聲請易科罰金並陳述意見，但檢方審核個案總體情況與意見後，認為阿倫3年內3犯酒駕，且酒測值均高於每公升1毫克，均肇事，如准許易科罰金或易服社會勞動，難以達到矯正效果，因此不予准許，檢方的執行指揮程序並無重大違誤，也符合正當法律程序的要求。

法官指出，阿倫3次酒駕的吐氣所含酒精濃度分別為每公升1.09毫克、1.014毫克、1.57毫克，甚至肇事導致他人受傷，堪認他有不知自我反省及法意識薄弱等情形，檢方不准許他易科罰金的請求，是基於法律賦予的指揮刑罰執行職權行使，以及對具體個案所為的判斷，難認有任何逾越法律授權或濫用裁量權、裁量怠惰的狀況，本院應當尊重。

最終，法官沒有採信阿倫的說詞，裁定駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。