　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕肇事3次判關半年　他「發誓不再違規」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿倫（化名）有3次酒駕肇事紀錄，第3次酒駕被法院判處有期徒刑6個月，但執行檢察官不同意予以易科罰金；他自認已經記取教訓，「發誓不再違規」，因此向法院聲明異議，希望能獲得易科罰金的機會。不過，高雄地院法官認為檢方執行指揮程序並無違誤，最終裁定駁回阿倫的告訴。

▲▼男,哭,崩潰,沮喪,低潮,示意圖。（圖／視覺中國）

▲阿倫酒駕3次被逮，但他自認已經學到教訓、不會再犯。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿倫在2021年3月、2023年3月、2023年7月間均因酒駕被逮，第3次酒駕一案被法院判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，但執行檢察官不同意予以易科罰金及易服社會勞動，他聲稱報到時檢方沒有說明不能易科罰金的理由，程序難認正當，因而決定向法院聲明異議。

阿倫主張，在第3次酒駕案中，他已經坦承犯行，並與被害人達成和解，經此教訓已深受警惕，「發誓不再違規」，應當沒有施以6個月短期自由刑的必要，況且就算得以易科罰金，總額也高達18萬元，同樣能達到警惕效果，所以他希望法官能撤銷檢方的執行命令。

不過，高雄地院法官表示，經查，阿倫到案後有表明希望聲請易科罰金並陳述意見，但檢方審核個案總體情況與意見後，認為阿倫3年內3犯酒駕，且酒測值均高於每公升1毫克，均肇事，如准許易科罰金或易服社會勞動，難以達到矯正效果，因此不予准許，檢方的執行指揮程序並無重大違誤，也符合正當法律程序的要求。

法官指出，阿倫3次酒駕的吐氣所含酒精濃度分別為每公升1.09毫克、1.014毫克、1.57毫克，甚至肇事導致他人受傷，堪認他有不知自我反省及法意識薄弱等情形，檢方不准許他易科罰金的請求，是基於法律賦予的指揮刑罰執行職權行使，以及對具體個案所為的判斷，難認有任何逾越法律授權或濫用裁量權、裁量怠惰的狀況，本院應當尊重。

最終，法官沒有採信阿倫的說詞，裁定駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／騎士切換車道　遭後方追撞慘死
直擊／車撞斷腳也要排iPhone 17！　台灣大頭香哥現身
普吉島飯店驚見「26歲裸女屍」　疑2男1女激戰出人命
公館圓環施工大塞車引眾怒！　北市府：將裁處廠商
忠孝東路嚴重車禍！公車撞飛騎士　驚悚畫面曝
「停砍公教年金」排第一法案！　傅崐萁曝白態度：藍以多一票險勝
正妹拒陪睡被暴打！　他曝弘大夜店恐怖一幕
iPhone 17 Pro開箱！　他直呼「最不像蘋果的蘋果」
快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／宜蘭阿北騎機車！換車道被追撞慘死　貨車前擋碎成蜘蛛網

高雄公車超離譜逆向！煞不住猛撞小客車　反彈30米畫面曝光

酒駕肇事3次判關半年　他「發誓不再違規」被打臉

機車雙載自摔2女受傷「險摔進溝裡」　目擊者怒：路才鋪好又破洞

聯大學生左轉進校園！阿北慘被撞飛重摔　雙膝骨折緊急送醫

礁溪鄉民代當「應召站門神」！收公關股+分紅　羈押禁見理由曝光

KTV包廂激戰男傳播！單親媽控性侵　「裸睡+除毛」訊息露餡

七期命案主嫌「媽放棄事業返台」　小弟喊只搬身體...3人全延押

劣醫丁斌煌3度改名爭議不斷！陰莖手術奪命非首次　還性騷女病患

快訊／海陸99旅26歲中士陳屍堤岸旁　軍方認屍深表哀痛與不捨

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

快訊／宜蘭阿北騎機車！換車道被追撞慘死　貨車前擋碎成蜘蛛網

高雄公車超離譜逆向！煞不住猛撞小客車　反彈30米畫面曝光

酒駕肇事3次判關半年　他「發誓不再違規」被打臉

機車雙載自摔2女受傷「險摔進溝裡」　目擊者怒：路才鋪好又破洞

聯大學生左轉進校園！阿北慘被撞飛重摔　雙膝骨折緊急送醫

礁溪鄉民代當「應召站門神」！收公關股+分紅　羈押禁見理由曝光

KTV包廂激戰男傳播！單親媽控性侵　「裸睡+除毛」訊息露餡

七期命案主嫌「媽放棄事業返台」　小弟喊只搬身體...3人全延押

劣醫丁斌煌3度改名爭議不斷！陰莖手術奪命非首次　還性騷女病患

快訊／海陸99旅26歲中士陳屍堤岸旁　軍方認屍深表哀痛與不捨

花蓮男「手握針筒」躺地咆哮　警鷹眼揪出煙盒藏海洛因

「小國不應被迫選邊站」 新防長陳振聲：新加坡絕不做他國代理人

實測iPhone 17 Pro「演唱會拍照」有感升級　Tim哥：帶8顆鏡頭出門

台積電否認嘉義先進封裝二廠喊停　強調「在台投資計劃不變」

快訊／宜蘭阿北騎機車！換車道被追撞慘死　貨車前擋碎成蜘蛛網

耗資5.2億！花蓮玉長大橋進度超前　預計明年11月7日完工

巨人菜鳥日超萌登場！　鄧愷威扮「叔比狗」登機超吸睛

獨家／姜棟元24hrs貼身保護！全智賢淪陷：對他著迷　拍戲每天炫耀

嘉檢廉政倫理規範與便民法紀宣導　落實公部門清廉核心

台灣有沒有光復節？　行政院：行政機關依法行政

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

社會熱門新聞

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

32元電鍋變貪污？　最高檢急令辦案須顧「法理情」

即／爆謝和弦連兄弟女友也不放過　Keanna挨告結果曝

即／高雄社區大樓1人墜落　男慘死大門出入口

即／海陸中士陳屍堤岸　軍方認屍深表哀痛

男做「陰莖增大術」慘死　醫師丁斌煌遭逮捕上銬

即／伴唱機龍頭翻船　168首名曲變盜版

快訊／嘉義東石兩派人馬「互看不順眼」爆槍擊！

更多熱門

相關新聞

他偷拍女友分手設成頭像　下場慘了

他偷拍女友分手設成頭像　下場慘了

男子阿茂（化名）與A女原本是男女朋友關係，兩人曾一同入住高雄某酒店，但他被指控在住宿期間偷拍A女的睡袍背影照，分手之後還把照片設為LINE帳號頭像。雖然阿茂矢口否認偷拍，不過，高雄地院法官審理之後並未採信，日前依法判處他拘役65日，得易科罰金6萬5000元。

初一酒駕撞碎2家庭！統聯司機救乘客葬身火海

初一酒駕撞碎2家庭！統聯司機救乘客葬身火海

酒駕滑板車喊「速度不快」　法官打臉判2月

酒駕滑板車喊「速度不快」　法官打臉判2月

雲林壯男詭異衝撞路邊車！警搜出二級毒品

雲林壯男詭異衝撞路邊車！警搜出二級毒品

酒駕5犯男辯已戒酒　盼換免囚被打臉

酒駕5犯男辯已戒酒　盼換免囚被打臉

關鍵字：

高雄地院酒駕

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

快訊／王柏傑反擊了！

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面