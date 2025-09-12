酒駕5犯男辯：已戒酒不會再犯　盼換半年免囚被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿祥（化名）今年2月間第5次酒駕被抓，經法院審理判處有期徒刑6個月確定，執行檢察官核定不准易科罰金、社會勞動；他自認已經戒酒、知錯，若入監服刑恐讓全家人失去經濟支柱，因而向法院聲明異議，請求准許易科罰金。不過，高雄地院法官日前審理之後，認為本案執行檢察官的審核沒有違法瑕疵，最終判阿祥敗訴。

▲阿祥共有5次酒駕被抓的紀錄。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

阿祥在判決書中主張，他因酒駕被法院判處有期徒刑6個月，併科罰金6萬元，刑期部分得易科罰金，但高雄地檢署執行檢察官在執行傳票上加註，不准他易科罰金或社會勞動，他雖然數犯酒駕，可是現在已經知錯，也戒掉飲酒惡習，未來必無再犯之虞。

阿祥表示，他是家中的經濟支柱，全家人都靠他工作養活，若入監服刑，可能會讓家人失去依靠，因此希望法官能准許此案易科罰金。

不過，高雄地院法官認為，在本案發生之前，阿祥已有4次酒駕被查獲的紀錄，本案則是第5次，他前4次酒駕的酒測值都不低，第5次的酒測值更是高達0.94毫克，不僅嚴重超標，還在過程中因不勝酒力撞到他人的機車，危害甚鉅。

法官表示，台灣高檢署已在2022年4月1日函示各地檢署「酒醉3犯不得易科罰金」的原則標準，本案執行檢察官的審核並無違法瑕疵，最終裁定駁回阿祥的聲明異議，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。