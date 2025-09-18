他偷拍女友睡袍背影「分手設成頭像」　下場被判拘役65日

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）與A女原本是男女朋友關係，兩人曾一同入住高雄某酒店，但他被指控在住宿期間偷拍A女的睡袍背影照，分手之後還把照片設為LINE帳號頭像。雖然阿茂矢口否認偷拍，不過，高雄地院法官審理之後並未採信，日前依法判處他拘役65日，得易科罰金6萬5000元。

▲阿茂分手後將A女的背影照設成LINE帳號頭像，結果反被指控偷拍。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂因玩線上遊戲結識A女，雙方進而發展成男女朋友關係，兩人在交往期間曾一同入住高雄某酒店，他卻在住宿期間未經A女同意，用手機拍下對方穿睡袍的背影，後來兩人感情生變，他挽回無效，竟在返家之後將該張背影照片設為個人LINE帳號頭像。

阿茂到案之後，矢口否認偷拍，並辯稱照片中的人不是A女。不過，A女指證歷歷，還拿出當時的酒店訂房紀錄、信用卡付費紀錄，以及阿茂事後傳給她的道歉訊息，內容明確提到「我只是幼稚地以為就像拍攝背影照一樣想記錄美好的時刻，在這種情感豐沛的時間點，我忽略了道德和法律」。

高雄地院法官認為，誣告的法定刑責非輕，A女並無冒險誣攀的必要，她的主張應堪採信；反觀阿茂的主張，應當是臨訟置辯之詞，所以沒有採信。

最終，法官依犯無故竊錄他人非公開活動罪，判處阿茂拘役30日，另依犯散布竊錄他人非公開活動罪，判處拘役40日，合併應執行拘役65日，得易科罰金6萬5000元，全案仍可上訴。

