地方 地方焦點

謝國樑率團參訪仁川延壽區　借鏡打造基隆成為宜居國際港灣城市

▲▼謝國樑,基隆市政府,仁川。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市長謝國樑率團參訪仁川廣域市延壽區。（圖／基隆市政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

基隆市長謝國樑率團參訪仁川廣域市延壽區，9/16開始陸續走訪松島現代Outlet、IFEZ展望台、仁川都市歷史館及仙鶴星光圖書館等重要設施。謝國樑期盼能從延壽區的永續能源管理、智慧城市規劃與文化建設中汲取經驗，為基隆推動港灣轉型與觀光產業發展注入新動能。

▲▼謝國樑,基隆市政府,仁川。（圖／基隆市政府提供）

▲陸續走訪松島現代Outlet、IFEZ展望台、仁川都市歷史館及仙鶴星光圖書館等重要設施。

謝國樑感謝延壽區的精心安排訪團行程。在參訪IFEZ展望台33樓時，他也深受延壽區明確的城市藍圖啟發，認為該區以國際商務、優質企業、教育資源與舒適居住環境為核心的城市定位，展現邁向世界級城市的潛力。基隆作為國際郵輪母港，承載著台灣門戶角色，如何將城市願景呈現至國際，是市府當前的重要課題。

延壽區在2009年仁川世界城市節，透過仁川都市歷史館主要設施，藉由各種實體模型及資料，說明「仁川」這座城市之歷史及變遷過程，同時亦展出仁川之多元歷史文化內容。謝國樑指出，仁川透過展示歷史脈絡，讓城市發展更具文化底蘊，這對基隆明年將迎來西班牙人登陸400週年紀念活動，極具參考價值。文教方面，他也高度肯定仙鶴星光圖書館結合天文館的設計，認為與基隆推動「共讀計畫」及書香城市願景相呼應。

▲▼謝國樑,基隆市政府,仁川。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆與延壽區締結友好城市，將持續深化合作與互訪。

在產業面向，訪問團前往松島現代Outlet購物中心，這座被當地定位為市區型名牌折扣購物中心，絕佳地理位置、易達性、最大規模之營業面積、最多品牌及美食入駐等條件，促使其成為首都圈代表性之折扣購物地標。謝國樑提到松島現代Outlet的複合式發展，正是基隆所缺乏的商業型態。市府正與航港局合作推動威海營區舊址開發，期望打造港區廊帶商業觀光新地標。

▲▼謝國樑,基隆市政府,仁川。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆在推動港口轉型與低碳交通發展上，正朝「有愛城市」邁進，與延壽區的經驗高度契合。

謝國樑總結，基隆在推動港口轉型與低碳交通發展上，正朝「有愛城市」邁進，與延壽區的經驗高度契合。透過此次參訪，不僅全面觀摩延壽區在能源管理、都市更新與公共設施上的成果，更可引入創新思維，強化基隆的港灣建設與智慧城市發展。他強調，基隆與延壽區締結友好城市，將持續深化合作與互訪，攜手展現濱海城市的國際能量，共同邁向更加永續與宜居的未來。

09/17 全台詐欺最新數據

