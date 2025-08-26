　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拓展國際觀光版圖！花蓮直飛韓國仁川11/13啟航　推優惠方案

▲花蓮縣府正式與Aero K簽署直航合作備忘錄（MOU），為新航線奠定良好基礎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣府正式與Aero K簽署直航合作備忘錄（MOU），為新航線奠定良好基礎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣國際觀光再邁一大步！韓國可依航空公司Aero K暫定將於11月13日開啟「仁川－花蓮」直飛航線，為花蓮開拓國際觀光市場注入新動能。該航線預計每週營運兩班，於週四、週日往返韓國及花蓮，目前航線仍在準備中，日期及航班時間將以Aero K航空公司公佈為準。

仁川往花蓮直航每趟航程時間約2小時40分鐘，將大幅提升韓國旅客前往花蓮的便利性也為花蓮觀光產業拓展海外客源市場創造全新契機，目前可依航空尚未開始正式售票，相關資訊將於日後公布，敬請相關業者及旅客耐心等候並留意官方最新公告。

新航線不僅便利韓國旅客，也為花蓮鄉親提供更快速、經濟的出國選擇。過去花蓮民眾若要搭乘國際航班，多需舟車勞頓前往桃園機場，如今可直接由花蓮起飛，不僅大幅縮短交通時間，也能節省轉乘與交通費用，讓花蓮民眾「省錢又省時」，享受更輕鬆的國際旅遊體驗。

花蓮縣政府持續深耕韓國市場，今年4月已參加交通部觀光署主辦的「2025韓國北部地區觀光推廣活動」，赴韓推廣花蓮觀光與當地旅行

業者面對面交流，獲得高度迴響與正面肯定。隨後5月韓國踩線團訪花，實地體驗在地景點與遊程，並於行程中正式與Aero K簽署直航合作備忘錄（MOU），為此次新航線奠定良好基礎。

為持續推動雙邊旅遊互訪，花蓮縣政府將於今年9月再度率領縣內旅遊業者前往韓國，在首爾舉辦「花蓮觀光推廣會」，與當地業者、媒體及旅遊平台進行合作洽談，進一步拓展市場能見度，促進旅行社包裝花蓮特色遊程，並吸引韓國旅客至花蓮旅遊。

縣長徐榛蔚表示，韓國一直是花蓮重點開發的國際客源市場之一，縣府未來也將持續爭取更多國際航班開通，目前也正積極洽談日本直航花蓮航線，期盼能在不久的將來促成開航，進一步串連東北亞主要客源市場，希望透過多元措施擴大觀光效益。

目前已推出「2025國外旅行團獎勵方案」，鼓勵韓國及其他國際旅行社組團至花蓮。凡12人以上旅遊團於花蓮住宿兩晚以上，並參與至少一項指定永續旅遊活動（如入住環保旅宿、用餐於環保餐廳、參訪環境教育場所、零碳旅遊體驗，或完成註冊淨零花蓮APP），並完成活動網站登錄，即可申請每位團員最高新台幣4,000元的帶團獎勵金。該方案執行至2025年11月30日止，或獎勵金額用罄為止。
 

拓展國際觀光版圖！花蓮直飛韓國仁川11/13啟航　推優惠方案

