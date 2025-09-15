　
社會 社會焦點 保障人權

辜仲諒聲請赴東京拉票遭駁回提抗告　最高院仍不准！今天須返台

▲辜仲諒。（圖／記者湯興漢攝）

▲辜仲諒獲准赴日本沖繩3日確定。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，身兼我國棒球協會理事長，他因澄清湖大樓購地案，一審被判刑7年8月，並被限制出境。而為了U18棒球賽閉幕式，他日前向法院聲請解除限制出境，要在本月13到19日，共6日赴日本沖繩，除了參加閉幕式以外，還要拜訪日本棒球界重要人士，但高等法院僅裁准他繳交1億5000萬元保證金後，可以於13至15日赴沖繩出席賽事，但駁回他16至18日前往東京拜會拉票的聲請。辜仲諒提出抗告，最高法院15日駁回抗告確定。

辜仲諒本次出國行程，除了參加U18賽事並頒獎以外，由於他還是世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長、亞洲棒球協會總會會長，所以聲請理由中還特別指出，希望能藉此機會進行國際交流。另外他也希望從15到19日，能夠到東京拜會日本棒壇人士，為10月的世界棒總選舉爭取連任副會長鋪路，並為2029年會長選舉提前布局。辜仲諒強調親自出席是「體育外交重大公益」，若改以代理或視訊恐難固票。

不過全案經高等法院審理後，日前裁定，因本次賽事屬國際重要賽事，辜仲諒確實有必要參加；再加上他先前多次為了棒球賽聲請解除限制出境，事後均依裁定返國。因此高院裁准他13至15日解禁3天，並責付外交部長林佳龍、教育部體育署署長鄭世忠及律師葉建廷。至於之後赴東京拉票的行程，高院認為辜仲諒並未闡明其重要性，因此這部分駁回。辜仲諒因此提出抗告。

抗告案經最高法院審理後，最高法院認為，高院的裁定已敘明辜仲諒得於13日至15日在沖繩參加U18世界盃棒球賽期間，安排相關商議拜會，實現規劃選務之同一目的，所以高院認為沒有必要再於16日至18日前往東京拜會日本棒壇重要人士。再加上辜仲諒所涉及的相關案件，目前高等法院仍在審理中，所以僅准許其出國3日，已經符合比例原則，而無裁量權濫用情形。故此，最高法院駁回抗告，全案確定。

關鍵字：

法律人權中信中國信託辜仲諒科技監控手機沖繩最高法院棒協

