快訊／伴唱機龍頭翻船！168首名曲全盜版　從張學友到許茹芸全中招

▲卡拉OK龍頭美華影音林姓負責人屢次觸法，未授權燒光碟百台視聽機遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

國內卡拉OK龍頭「美華影音」爆出侵權爭議，林姓負責人明知與華研、環球、愛貝克思等唱片公司簽訂的授權早在2002年底就已屆滿，之後合法授權也由揚聲公司接手，但美華卻未再續約，仍持續燒錄光碟，安裝在販售、出租的視聽機中牟利。士林地檢署偵結，認其涉及歌曲多達168首，依《著作權法》將林姓負責人起訴。

起訴指出，美華代表人林嘉愷在2015年7月1日以前，明知公司已無合法授權，仍指示員工製作內含未授權歌曲的硬碟，交由合作廠商「松喜公司」重製，並安裝到美華的營業用伴唱機中，再出貨給「百匯視聽企業」等卡拉OK業者。這些侵權歌曲多達168首，其中包含張學友《情書》、許茹芸《淚海》、潘瑋柏多首作品等，皆是廣為傳唱的經典歌曲。

早在2014年12月，警方持搜索票到「全省視聽唱歌城」查獲美華出租的伴唱機，內載揚聲公司享有專屬授權的歌曲。隨後，調查局再前往美華內湖總部及松喜公司搜索，扣得伴唱目錄、租賃合約、客戶名單與版權保證書等證物，全案最後由揚聲公司提告。

林男在警詢與偵查中辯稱，公司伴唱機內的歌曲都有取得授權，並提出與北京壹零玖零文化傳播有限公司簽署的「卡拉OK雲端串流點歌服務合同」為憑，但該契約簽署日期為2019年8月，與本案犯罪時間明顯不符，難以佐證其說詞。

松喜公司負責人則供稱，確實有接獲林嘉愷指示，將內含168首歌曲的硬碟重製後，安裝於美華伴唱機，再依訂單需求交付客戶。

檢察官指出，雖然先前曾有類似案件遭法院以「告訴人僅持有家庭用伴唱機授權」為由裁定不受理，但本案查扣的均為「營業用伴唱機」，且犯罪時間不同，並非同一事實，仍得提起公訴。

因此，檢方依《著作權法》第91條第2項「意圖出租而擅自以重製方法侵害他人著作財產權」罪嫌，起訴林男；同時依同法第101條第1項規定，請求對美華影音公司一併科以罰金，並建請法院沒收林男因重製行為所獲不法利益。

美華影音公司於1993年在台北成立，起初經營碟片與錄影帶租售，並取得多家唱片公司伴唱帶代理權。1998年研發出全球首部具合法版權的電腦伴唱機「KALATECH」，之後持續推出新產品，2001年更名為「美華影音科技股份有限公司」。2003至2006年間，美華取得EMI、華納、BMG等國際唱片公司獨家代理，並找來陳美鳳代言，正式進軍家用市場，一度成為台灣伴唱機龍頭。