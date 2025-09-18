Spotify免費用戶3大功能開放　付費用戶「大暴怒」：退訂算了

記者蘇晟彥／綜合報導

Spotify 近日宣布針對免費版用戶釋出重大更新，將原先付費會員（Premium）的3大功能進行開放，讓不少免費用戶直呼「佛心」，但卻也引起付費用戶質疑，這樣兩個等級根本差異不大，那乾脆到其他平台還能享有比較「優越」的內容。

▼Spotify免費功能大升級引起討論。（圖／路透）



過去，Spotify 的免費版在使用上限制重重，用戶無法直接選擇想聽的歌曲，多數情況下只能以隨機播放（shuffle）模式收聽，且每小時還有跳歌次數限制，導致體驗大打折扣。而這次的改版，讓免費版用戶終於可以使用下列三個功能，

．隨選即播（Pick & Play）：直接點擊想聽的單曲播放。

．搜尋即播（Search & Play）：透過搜尋功能直接播放指定的歌曲。

．分享即播（Share & Play）：點擊朋友或藝人分享的連結，就能直接收聽單曲。

然而，這次的更新也引發了部分付費會員的反彈。許多原本享受這些專屬功能的用戶認為，付費優勢被稀釋，甚至抱怨「花錢反倒像盤子」，在社群上掀起熱烈論戰，部分會員甚至揚言要退訂並轉向其他平台。

儘管如此，Spotify 仍保留了部分付費會員的專屬權益，例如無廣告干擾、離線播放、無限制點播次數以及高音質串流等功能，這些仍是 Premium 訂閱者的獨家福利。免費版用戶雖然功能有所提升，但仍有每日點播次數限制與廣告插播。