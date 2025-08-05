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Spotify要漲了「個人168、家庭298元」！用戶愣：沒優惠還漲？

▲Apple Watch開放用手表播Spotify。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Spotify。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在許多人都會用音樂串流平台，其中，Spotify擁有4.33億用戶，台灣也有不少人使用。就有網友發現，Spotify要調漲收費價格，台灣也被列入漲價清單，個人方案從每月149調漲至每月168元，家庭方案從每月268調漲至每月298元，這讓一票網友直呼想跳槽，「沒優惠還漲喔！」

有網友在PTT發起閒聊，文中貼出Spotify公告，當中指出在下個月的時候，南亞、中東、非洲、歐洲、拉丁美洲和亞太地區多個市場的 Premium 訂閱用戶將收到一封電子郵件，郵件內容則是告知要調漲價格，「自九月的帳單日期起，月費將從10.99 歐元（約台幣380.23元）調整為11.99 歐元（約台幣414.83元）。」

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至於台灣的訂閱費用，個人方案從每月149調漲至每月168元，雙人方案從每月198元調漲至228元，學生方案則從75元調漲至每月88元，家庭方案從每月268調漲至每月298元，這讓原PO直呼，「這樣跟隔壁水果的Apple Music也差不多了，可是人家水果有無損還不加價。你Spotify這，價錢還要聽有損的zzz」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Spotify）

▲Spotify漲價了。（圖／翻攝自Spotify）

貼文引發討論，許多人還是推Spotify，「介面跟功能個人覺得Spotify贏太多了」、「音樂播放器本來就是為了方便而已，Spotify的介面最好用，反正我是用得最順手」、「Spotify演算法真的偶爾會推給你一些寶藏，每次挖到電波100%合的歌手或樂團真的超級爽。」不過也有人不爽表示，「沒優惠還漲喔」、「Spotify說要出無損也講好幾年了，看來只是講爽的。」

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