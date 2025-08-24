Spotify宣布還要全球大漲價「計畫曝光」　台灣四大新方案出爐

▲Spotify宣布還要漲價。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

全球最大的音樂串流平台Spotify確定漲價！《金融時報》24日引述Spotify聯席總裁兼商務總監艾力克斯（Alex Norström）的說法，預告平台將進一步調漲訂閱價格，同時也會持續投資打造新功能，目標是要達到10億用戶。

艾力克斯受訪時指出，Spotify多年未曾調漲價格，如今漲價與新服務、新功能將同步推出。Spotify直到2年前才開始漲價，相當受到投資人的歡迎，因為多年來Spotify都專注在擴張用戶規模，如今轉向追求獲利，讓他們在去年首次實現年度獲利。

截至目前，Spotify並未對此回應《路透社》，但艾力克斯對《金融時報》表示，「價格上調、調整等等，都是我們的業務工具之一，我們會在合適的時候採取。」

來自瑞典的Spotify早在今年8月就宣布，自9月起將在部分市場調高個人高級方案的月費，包括在南亞、中東、非洲、歐洲、拉丁美洲及亞太地區等市場，都有調整每個月約台幣35元的漲幅。

雖然Spotify並未具體說明漲價方案，台灣官網公布的全新價格顯示，四大方案包含個人每月168元、學生每月88元、雙人每月228元、家庭每月298元。