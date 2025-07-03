屏東警分局上半年成功阻詐136件　守住1.1億逮31車手

▲屏東警分局宣導打詐。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局114年上半年成功攔阻詐騙136件，守住逾1.1億元民眾財產，並查獲車手31人。詐騙案件以假投資最猖獗，警方強化預警攔阻與科技偵查，全面圍堵詐團，保障民眾財產安全。

屏東警察分局統計，114年1至6月共受理詐欺案件1033件，其中以「假投資詐騙」最為猖獗，計280件，造成財損高達3億7618萬餘元，為最常見的詐騙手法。其次為「假網拍購物詐騙」113件，損失約356萬元；「分期付款詐騙」則有74件，財損超過619萬元，詐騙型態多元、手法層出不窮。

面對詐騙犯罪日益嚴峻，分局全面強化打詐作為。透過與金融機構、超商店員合作攔阻詐騙，半年內成功攔阻136件詐騙案，為民眾守住財產損失，攔阻金額逾1億1千萬元，成效斐然。同時透過專案行動與科技偵查，查緝面交詐騙車手共31人，並持續追查詐騙集團金流與下游成員，展現主動出擊、全面圍堵的決心。

分局長林明波提醒民眾，若接獲可疑投資、網購或分期付款等訊息，務必提高警覺，切勿依照陌生指示操作匯款，並可撥打165反詐騙專線查證。警方也將持續與民眾攜手合作，共同防堵詐騙，打造安全無詐的宜居環境。