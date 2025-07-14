屏東市75歲婦外出散步未歸　女兒心急如焚求助里港警找回

▲里港警方載陳婦返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市75歲陳姓婦人日前獨自外出後未歸，手機定位顯示行蹤疑似在屏東縣九如鄉，林婦女兒求助里港警方，員警獲報後即展開搜尋，順利尋獲略顯迷惘的陳婦，並耐心安撫、協助返回分駐所休息，最後專車護送回屏東住處，讓家屬感激萬分。

里港警分局九如分駐所警員張煥橙與張育敬於日前傍晚接獲一通焦急的求助電話，家住在屏東市的林姓女子表示其75歲的母親患有失智症，當日自家中離開後遲未返家，手機定位顯示她疑似出現在屏東縣九如鄉九如路一段附近，很擔心母親安危，懇請警方協助尋找。

九如分駐所所長邵軾傑說明，警方接獲報案後，立即依據定位資訊展開地毯式搜尋。果然在九如路段發現與報案人描述相符的婦人，確定即為失聯的陳姓老婦。當下，員警安撫陳婦情緒，並護送她返回分駐所休息片刻，隨後由警員陳奕竹與林勳邦專車護送返回屏東市住處，讓她們一家團圓，讓家相當感激。

林姓女子表示，母親雖身體健康尚可，但近來記憶力明顯退化，未料竟會獨自走遠，所幸有警方積極協助，才能平安找回家人。

分局長温基興提醒，若家中有失智或記憶力退化的長者，務必加強照顧並可考慮配戴防走失設備，如有狀況也可立即報警協助。警方將持續秉持「為民服務、警民一家」的理念，守護社區每一位長者的安全與尊嚴。