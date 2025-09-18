快訊／「對不起國家栽培」！謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

▲謝宜容。（圖／翻攝YouTube）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉嫌職場霸凌，遭指逼死部屬，引發社會輿論譁然，因此遭拔官；隨後新北檢查出謝任內圖利廠商、侵占公物禮品，依《貪污治罪條例》將其起訴。新北地院今(18日)上午宣判有期徒刑4年6月，褫奪公權3年。

檢調查出，謝宜容2023年分署長任內，指示部屬劉女、簡男辦理北分署本部整修工程採購案，洩露標案資訊給林氏兄弟提前準備，林氏兄弟因公司無裝修牌照，向徐男借牌得標。謝又指示2024年北分署宣傳品與主視覺設計，統一交給林氏兄弟公司承作，命郭女比照簡男先前模式，助林氏兄弟的公司得標，藉此圖利林氏兄弟2件標案共42萬餘元。此外，謝宜容用北分署「就業安定基金」、「就業保險基金」採購三節禮盒，涉將沒送完的12盒納為己有，價值2萬餘元。

本案審理期間，謝宜容展現悔意，自責沒照顧好部屬，「我對不起大家、對不起國家栽培我成為11職等文官，我做了機關首長最壞的榜樣，浪費社會資源跟司法資源，我也對不起年邁母親、公婆，還有丈夫與2個小孩！」願為自己錯誤領導造成的後果負責，「懇求法官輕判我的部屬與廠商」。