謝宜容涉貪「律師全力拚緩刑」！　新北地院今1030宣判結果

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉嫌職場霸凌，遭指逼死部屬，引發社會輿論譁然，因此遭拔官；隨後新北檢查出謝任內圖利廠商、侵占公物禮品，依《貪污治罪條例》將其起訴。在法院審理期間，謝宜容聲淚俱下認罪，稱「深切懺悔」；新北地院也將於今(18日)上午10時30分宣判結果。

2024年11月4日，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名男性公務員被發現陳屍在辦公室中，同事直指時任分署長的謝宜容以高壓方式霸凌下屬，甚至還涉及公然侮辱、摔公文、人身攻擊等，案件曝光後引發社會關注。

隨後謝宜容遭檢調查出，2023年分署長任內，指示部屬劉女、簡男辦理北分署本部整修工程採購案，洩露標案資訊給林氏兄弟提前準備，林氏兄弟因公司無裝修牌照，向徐男借牌得標。謝又指示2024年北分署宣傳品與主視覺設計，統一交給林氏兄弟公司承作，命郭女比照簡男先前模式，助林氏兄弟的公司得標，藉此圖利林氏兄弟2件標案共42萬餘元。

此外，謝宜容用北分署「就業安定基金」、「就業保險基金」採購三節禮盒，涉將沒送完的12盒納為己有，價值2萬餘元，因此遭拔官，並依《貪污治罪條例》起訴，羈押禁見4個月。

本案審理期間，謝宜容展現悔意，自責沒照顧好部屬，「我對不起大家、對不起國家栽培我成為11職等文官，我做了機關首長最壞的榜樣，浪費社會資源跟司法資源，我也對不起年邁母親、公婆，還有丈夫與2個小孩！」願為自己錯誤領導造成的後果負責，「懇求法官輕判我的部屬與廠商」。

律師肯定謝宜容是「多麼優秀的公務員」，如今留下污點、被記2大過免職還移送懲戒法院審理，人人喊打、什麼事看起來都非常可惡，未來難以回任公職，「是否一定要她在監獄裡，用餘生悔過？」、「為國家做事的公務員，是否要嚴懲？」建請對謝依法減刑外加情堪憫恕減刑，並爭取緩刑。本案審理結果，新北地院將於今上午10時30宣判。

