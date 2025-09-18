文化美食結合　嘉義縣政府x故宮聯名中秋禮盒大公開！

▲▼ 嘉義縣政府攜手故宮博物院，以農業精品品牌「嘉義優鮮」 共同推出聯名中秋禮盒 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與故宮博物院攜手推出全新聯名中秋禮盒。此次合作標誌著嘉義縣農業精品品牌「嘉義優鮮」與故宮的深度結合，將嘉義特色農產品與故宮的文化底蘊相融合。昨（16）日在故宮南院舉行的開箱記者會上，嘉義縣長翁章梁與故宮博物院長蕭宗煌親自出席見證，並誠摯邀請大家給予更多支持，共同推動這一文化與地方特色的創新合作。

此次聯名以故宮典藏圖像為靈感，設計巧妙呈現嘉義18鄉鎮的農產特色。推出的產品包括義竹玉米爆米花、梅山燒烤梅、番路柿果子冰淇淋、大埔麻竹筍脆筍、大林烏殼綠竹筍香菇粥、中埔芭樂心葉茶、竹崎椪柑軟糖、阿里山高山茶巧克力方塊酥等，還有玫瑰梅酒、康普茶、頂級XO醬、烏魚子爆米花等創新產品。

以竹崎地區農會與老楊方塊酥合作的「茶山初遇巧克力方塊酥」為例，包裝設計靈感來自故宮南院將於11月展出的鎮院國寶：北宋畫家郭熙代表作「早春圖」，將郭熙筆下的山水與阿里山雲海意象融合，讓千年山水化作甜點，呈現文化與地方風土的完美融合。

翁章梁表示，與故宮合作推出商品並不簡單，需經過故宮內部的嚴格審核。嘉義優鮮目前集結234家業者，涵蓋777項產品，其中有34項成功與故宮博物院達成聯名合作。他指出，嘉義優鮮通過精心包裝與加工，將嘉義土產轉化為精品。此次聯名合作，不僅提升了產品的能見度，還將增強其市場影響力與價值。

蕭宗煌院長則表示，這次聯名商品的設計可分為三類：一是直接引用展品圖案，如竹筍或蝦子；二是創意延伸故宮圖案，突顯產品美感；三是將故宮經典圖像IP化，如小翠和哈奴曼等角色，為產品增添文化魅力。

蕭院長強調，這些設計元素與在地農漁產品的結合，不僅提升了產品的文化價值，也讓整體品質與美感全面升華。

翁縣長希望，大家在選購中秋禮盒時，能選擇這些由嘉義縣政府與故宮博物院共同背書的「嘉義優鮮X故宮博物院」聯名商品。

「嘉義優鮮 X 國立故宮博物院」聯名商品將在故宮實體商店、網路平台、全家便利商店FamiSuper超市、微風百貨等地上架，並進駐中埔鄉農會穰穰直賣所、番路鄉農會等據點，歡迎民眾選購。

嘉義優鮮官網：https://www.chiayum.com.tw/

嘉義優鮮x故宮聯名產品型錄：https://lihi.cc/42XEP

嘉義優鮮中秋產品型錄：https://lihi.cc/fuxeR