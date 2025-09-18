　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

文化美食結合　嘉義縣政府x故宮聯名中秋禮盒大公開！

▲▼ ▲▼ 嘉義縣政府攜手故宮博物院 推出聯名中秋禮盒 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣政府攜手故宮博物院，以農業精品品牌「嘉義優鮮」 共同推出聯名中秋禮盒 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與故宮博物院攜手推出全新聯名中秋禮盒。此次合作標誌著嘉義縣農業精品品牌「嘉義優鮮」與故宮的深度結合，將嘉義特色農產品與故宮的文化底蘊相融合。昨（16）日在故宮南院舉行的開箱記者會上，嘉義縣長翁章梁與故宮博物院長蕭宗煌親自出席見證，並誠摯邀請大家給予更多支持，共同推動這一文化與地方特色的創新合作。

▲▼ ▲▼ 嘉義縣政府攜手故宮博物院 推出聯名中秋禮盒 。（圖／嘉義縣政府提供）

此次聯名以故宮典藏圖像為靈感，設計巧妙呈現嘉義18鄉鎮的農產特色。推出的產品包括義竹玉米爆米花、梅山燒烤梅、番路柿果子冰淇淋、大埔麻竹筍脆筍、大林烏殼綠竹筍香菇粥、中埔芭樂心葉茶、竹崎椪柑軟糖、阿里山高山茶巧克力方塊酥等，還有玫瑰梅酒、康普茶、頂級XO醬、烏魚子爆米花等創新產品。

▲▼ ▲▼ 嘉義縣政府攜手故宮博物院 推出聯名中秋禮盒 。（圖／嘉義縣政府提供）

以竹崎地區農會與老楊方塊酥合作的「茶山初遇巧克力方塊酥」為例，包裝設計靈感來自故宮南院將於11月展出的鎮院國寶：北宋畫家郭熙代表作「早春圖」，將郭熙筆下的山水與阿里山雲海意象融合，讓千年山水化作甜點，呈現文化與地方風土的完美融合。

翁章梁表示，與故宮合作推出商品並不簡單，需經過故宮內部的嚴格審核。嘉義優鮮目前集結234家業者，涵蓋777項產品，其中有34項成功與故宮博物院達成聯名合作。他指出，嘉義優鮮通過精心包裝與加工，將嘉義土產轉化為精品。此次聯名合作，不僅提升了產品的能見度，還將增強其市場影響力與價值。

▲▼ ▲▼ 嘉義縣政府攜手故宮博物院 推出聯名中秋禮盒 。（圖／嘉義縣政府提供）

蕭宗煌院長則表示，這次聯名商品的設計可分為三類：一是直接引用展品圖案，如竹筍或蝦子；二是創意延伸故宮圖案，突顯產品美感；三是將故宮經典圖像IP化，如小翠和哈奴曼等角色，為產品增添文化魅力。

蕭院長強調，這些設計元素與在地農漁產品的結合，不僅提升了產品的文化價值，也讓整體品質與美感全面升華。

翁縣長希望，大家在選購中秋禮盒時，能選擇這些由嘉義縣政府與故宮博物院共同背書的「嘉義優鮮X故宮博物院」聯名商品。

▲▼ ▲▼ 嘉義縣政府攜手故宮博物院 推出聯名中秋禮盒 。（圖／嘉義縣政府提供）

「嘉義優鮮 X 國立故宮博物院」聯名商品將在故宮實體商店、網路平台、全家便利商店FamiSuper超市、微風百貨等地上架，並進駐中埔鄉農會穰穰直賣所、番路鄉農會等據點，歡迎民眾選購。

▲▼ ▲▼ 嘉義縣政府攜手故宮博物院 推出聯名中秋禮盒 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義優鮮官網：https://www.chiayum.com.tw/
嘉義優鮮x故宮聯名產品型錄：https://lihi.cc/42XEP
嘉義優鮮中秋產品型錄：https://lihi.cc/fuxeR

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陰莖增大術害2命！恐怖醫美診所曝　醫材和食物擺同冰箱
快訊／暴打女牙醫害無法從醫！　地球村+靜安會6人起訴
快訊／陣頭少年31刀砍死女友　苑裡青雲館躺槍發聲
財產申報曝！「雨刷」身家上億　藍議員跑路前換好人民幣
挨告性侵多名未成年女學生！　台南師住家被撒滿海報
快訊／爆41萬張大量居成交王！　3檔記憶體概念股飆漲停
快訊／「對不起國家栽培」！謝宜容遭判4年6月
Spotify免費用戶3大功能開放！　付費用戶「大暴怒」
快訊／高雄死亡案！　男慘死社區大樓出入口

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「身心樂活齊步走」系列講座最終場　營養師分享無負擔美食祕訣

黃偉哲赴白河無人機訓練中心　盼強化軍民合作打造安全城市

謝國樑率團參訪仁川延壽區　借鏡打造基隆成為宜居國際港灣城市

中秋雙十「光織影舞」嘉義市登場　戴愛玲、梁文音輪番獻唱

黃偉哲攜手「夜奇鴨」首前鹽水夜市　推廣「月津八景」買氣旺

男子失聯多日家屬急報案　屏東警沿路找鷹眼尋回

文化美食結合　嘉義縣政府x故宮聯名中秋禮盒大公開！

嘉義長庚病人安全週　聚焦孕產婦與兒童醫療安全

嘉義縣社區發展豐沛能量！5社區獲金卓越獎

統領廣場迎七週年慶　知名品牌新櫃進駐＋多重好康拚業績

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【阿嬤起飛】兒子堅稱有看到　媽媽還配合演出ＸＤ

「身心樂活齊步走」系列講座最終場　營養師分享無負擔美食祕訣

黃偉哲赴白河無人機訓練中心　盼強化軍民合作打造安全城市

謝國樑率團參訪仁川延壽區　借鏡打造基隆成為宜居國際港灣城市

中秋雙十「光織影舞」嘉義市登場　戴愛玲、梁文音輪番獻唱

黃偉哲攜手「夜奇鴨」首前鹽水夜市　推廣「月津八景」買氣旺

男子失聯多日家屬急報案　屏東警沿路找鷹眼尋回

文化美食結合　嘉義縣政府x故宮聯名中秋禮盒大公開！

嘉義長庚病人安全週　聚焦孕產婦與兒童醫療安全

嘉義縣社區發展豐沛能量！5社區獲金卓越獎

統領廣場迎七週年慶　知名品牌新櫃進駐＋多重好康拚業績

「身心樂活齊步走」系列講座最終場　營養師分享無負擔美食祕訣

綠燈起步驚見「移動神主牌」悠閒鬼切2車道　警：可罰1800

「好孕三方案」每胎補助10萬　陳菁徽肯定但憂非解決燃眉之急

嗆黨主席選舉「絕不能內定」　鄭麗文：藍白合要符合小草期待

舊機到底該不該換？Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

每一條生命都珍貴！高醫病人安全週開跑　打造產兒安康防護網

陰莖增大術害2命！恐怖醫美「菜刀放手術台」　醫材和食物擺同冰箱

分析師曝MacBook將「首度配備觸控面板」　果粉驚：太香了

北市公車左轉機車煞不住猛撞！騎士骨折命危　噴飛重摔恐怖畫面曝

勇士補強計畫因庫明加卡死　巴特勒急致電高層：到底怎麼回事？

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

地方熱門新聞

高雄小港晚間突停電！638戶陷黑暗

首屆國際兒少書展9/18台中登場　

統領廣場迎七週年慶　推多重好康拚業績

台中消防局官網驚見「找小姐價格」市府回應了

嘉義長庚病人安全週　聚焦孕產婦與兒童醫療安全

靈鷲山法會參拜　邱奕勝：桃園福報滿滿

部桃「病安週」登場　守護母嬰與兒童健康

興達電廠爆炸後中火停工　盧秀燕爆：員工說中央要求復工

六都施政滿意度　張善政第三

補助拿最少！高雄捷運預算「砍103億」恐違約

蔣萬安穩健施政獲認可 臺北市勇奪「永續幸福城市」六都第一

嘉義縣5社區獲金卓越獎

2女大生迷路哭：有人教我走河床

黃偉哲直播「叫賣」台南文旦40分鐘秒殺600箱

更多熱門

相關新聞

黃偉哲赴日山形「日本第一芋煮節」設攤推廣台南農特產

黃偉哲赴日山形「日本第一芋煮節」設攤推廣台南農特產

台南與日本山形市自2017年底締盟以來互動緊密，14日市長黃偉哲受山形市長佐藤孝弘之邀，首次造訪當地並出席年度盛事「日本第一芋煮節」，該活動每年吸引數萬人共襄盛舉，黃偉哲市長也特別指示農業局設攤推廣台南農漁特產品，並親自在現場向日本民眾介紹，掀起熱烈迴響。

奎士咖啡中秋王鵬傑操刀柚子入餅

奎士咖啡中秋王鵬傑操刀柚子入餅

中秋送禮新風潮！唐舖子立體月餅禮盒驚喜感爆棚

中秋送禮新風潮！唐舖子立體月餅禮盒驚喜感爆棚

彰化優鮮快閃新北　150款好物限時搶購

彰化優鮮快閃新北　150款好物限時搶購

中秋選購桃園庇護工場好禮　可抽Switch2

中秋選購桃園庇護工場好禮　可抽Switch2

關鍵字：

中秋禮盒嘉義優鮮故宮博物院農特產聯名合作

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

雙颱將現！準樺加沙估將衝擊3地區

快訊／王柏傑反擊了！

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

旅日生病花數百萬　駐日代表處給建議

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面