民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中秋送禮新風潮！唐舖子立體月餅禮盒驚喜爆棚　芋泥流心×龍井蛋黃酥×唐寧茶全擁有

▲▼唐舖子,中秋禮盒,中秋節,送禮。（圖／唐舖子提供）

▲唐舖子推出「金秋拾月．月餅禮盒」。（圖／唐舖子提供，下同）

消費中心／綜合報導

九月開學季後緊接著就是中秋連假，上班族們開始盤算著要回家團聚還是約朋友烤肉，但無論選擇哪種過節方式，月餅都是餐桌上不可缺少的主角，現代人雖然工作繁忙，但對於傳統節慶的重視程度卻絲毫不減，特別是中秋這種家人團圓的節日，更成為忙碌生活中難得的喘息時刻，平時可能好幾個月沒有好好聚餐聊天，但中秋節就是要放下手機、放慢腳步，享受與家人朋友面對面談心、品嚐月餅香甜滋味的珍貴時光。

▲▼唐舖子,中秋禮盒,中秋節,送禮。（圖／唐舖子提供）

▲金秋拾月．月餅禮盒以精緻立體包裝設計，禮盒一打開月兔跳出來。

今年中秋禮品市場出現新趨勢，消費者對於月餅禮盒的包裝設計要求越來越高，特別是企業採購和個人送禮族群，更希望能找到「有面子又暖心」的選擇，有別於市面上常見的平面包裝設計，立體感十足的創意禮盒成為熱門話題，打開禮盒瞬間的驚喜感讓收禮者印象深刻，儀式感滿滿的設計也讓送禮更顯心意，唐舖子順應這波送禮新風潮，推出備受市場關注的「金秋拾月．月餅禮盒」，以精緻立體包裝設計和用心製作的月餅，迅速在企業團購和個人送禮市場中占據一席之地，這樣的用心也反映在口碑上，網友紛紛表示「禮盒一打開月兔跳出來，儀式感真的拉滿」！

▲▼唐舖子,中秋禮盒,中秋節,送禮。（圖／唐舖子提供）

▲月餅都是精心研發的創意口味，帶來美味體驗。

唐舖子「金秋拾月．月餅禮盒」，主打精心研發的創意口味帶來美味體驗，芋泥麻糬流心月餅，嚴選芋頭熬煮成泥，綿密芋香裹入Q彈麻糬，再搭配香濃流心，軟糯、濃郁、滑順三重口感，每一口幸福爆擊、療癒感滿分。另一款白玉芯龍井蛋黃酥，結合龍井茶清香與蛋黃鹹香，搭配白玉芯的Q彈嚼感，層層酥皮咬下，鹹甜交織之間帶有茶韻回甘，精緻細膩。

此外，禮盒還搭配英國皇室御用、享譽全球的TWININGS唐寧茶的伯爵茶品項，以經典仕女風味為基底，清雅果香優雅解膩，茶點搭配更顯從容，從月餅到茶飲，都是一場高質感的味蕾饗宴。

▲▼唐舖子,中秋禮盒,中秋節,送禮。（圖／唐舖子提供）

▲因應不同送禮需求，唐舖子推出多元優惠方案，買越多省越多。

因應不同送禮需求，唐舖子推出多元優惠方案，單盒1180元、三盒3180元、五盒4980元、十盒8880元，買越多省越多的階梯式優惠，讓企業大量採購更划算，精緻的立體包裝設計與用心的內容物配置，讓這份禮品在送禮市場中更顯獨特價值，無論是企業送客戶展現誠意，或是個人送親友表達心意，都能達到完美的送禮效果。

▲▼唐舖子,中秋禮盒,中秋節,送禮。（圖／唐舖子提供）

▲唐舖子月餅禮盒具有濃厚儀式感。

中秋佳節即將來臨，如果還在煩惱送禮選擇，不妨用一份帶有濃厚儀式感的唐舖子月餅禮盒，把團圓、思念與祝福傳遞出去，因為在最重要的佳節裡，一份滿載祝福的禮物，能替人情加溫，也能替關係加分。

保存注意事項：

*本禮盒請置於陰涼處或冷藏保存，開封須立即冷藏《建議未開封時也冷藏，風味較佳》

因應不同送禮需求，唐舖子推出多元優惠方案，單盒1180元、三盒3180元、五盒4980元、十盒8880元，買越多省越多
哪裏買https://www.tangshop.com.tw/zh-TW/products/mooncakes-20250814094547

