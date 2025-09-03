　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中秋選購桃園庇護工場好禮　做公益滿額抽Switch 2等大獎

▲中秋選購桃園庇護工場好禮

▲桃園市庇護工場中秋節行銷活動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局主任秘書洪清淵3日出席該局於勞教大樓，舉辦的桃園市庇護工場中秋節行銷活動表示，今年桃園庇護工場嚴選多款中秋禮盒，並有滿額抽獎活動，自即日起迄10月6日，只要在桃園市庇護工場消費滿399元並上傳購買證明，即有機會將Switch 2等多項好禮帶回家，並支持身障者工作自立。

▲中秋選購桃園庇護工場好禮

▲桃園庇護工場嚴選多款中秋禮盒。（圖／記者楊淑媛攝）

洪清淵表示，今年度桃園庇護工場嚴選多款中秋禮盒，有各式月餅、手工餅乾、濾掛咖啡、堅果果乾、黑木耳露、手工皂及肌膚保養禮盒等好禮優惠中，歡迎至各庇護工場實體門市參觀選購，或可上「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」線上訂購，鼓勵市民朋友踴躍選購，更歡迎企業團體大宗採購，讓送禮更有意義。

▲中秋選購桃園庇護工場好禮

▲美好社會福利基金會董事長余玉嬋(左)、執行長李俊賢(右)和美好嚴選的中秋禮盒。（圖／記者楊淑媛攝）

「中秋庇需送好禮」庇護工場滿額抽獎活動，自即日起至10月6日凡於桃園市庇護工場消費滿399元並上傳購買證明，即有機會將Switch 2、雙人住宿券、雀巢膠囊咖啡機、7-11禮券等多項好禮帶回家！

▲中秋選購桃園庇護工場好禮

▲表揚評鑑「優等」庇護工場。（圖／記者楊淑媛攝）

今日活動現場並展示桃園庇護工場中秋節精選禮盒，洪清淵主秘也頒獎表揚114年身心障礙者庇護性就業服務業務評鑑「優等」庇護工場共7家。洪清淵主秘指出，市府重視身心障礙者就業及工作技能提升，桃園庇護工場有超過60位專業人員細心指導庇護員工，且庇護工場有餐飲、烘焙、零售、洗衣、蔬菜產銷、印刷服務等多元營業類別，可提供庇護員工不同職場技能訓練。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中興大學傳爆炸意外　女學生緊急送醫
醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「新住民青年設計展」桃園今登場　跨文化創意齊聚

中秋選購桃園庇護工場好禮　做公益滿額抽Switch 2等大獎

桃捷「美食腸腸號」彩繪列車聯名活動　玩心理測驗送牛奶糖

171年傳承！鷄籠中元祭主普壇開燈放彩　夜空閃耀祈願城市平安

戰時保家衛國、退伍造橋鋪路　林業署於人倫分站榮民塔祭祀殉職弟兄

決策零時差！新北AI智慧防汛獨步全國　傳統防汛已成過去式

南投縣傳統工藝大展邀5竹藝大師打頭陣　首度引入AI智慧導覽系統

南投9月推AI應用與影像培力工作坊　教青年以創意新科技行銷品牌

新北即起開放免費苗木申請　景觀處同步傳授「栽植秘訣」

南投縣推埔里鎮福興農村社區土地重劃　意願調查說明會9／4登場

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

「新住民青年設計展」桃園今登場　跨文化創意齊聚

中秋選購桃園庇護工場好禮　做公益滿額抽Switch 2等大獎

桃捷「美食腸腸號」彩繪列車聯名活動　玩心理測驗送牛奶糖

171年傳承！鷄籠中元祭主普壇開燈放彩　夜空閃耀祈願城市平安

戰時保家衛國、退伍造橋鋪路　林業署於人倫分站榮民塔祭祀殉職弟兄

決策零時差！新北AI智慧防汛獨步全國　傳統防汛已成過去式

南投縣傳統工藝大展邀5竹藝大師打頭陣　首度引入AI智慧導覽系統

南投9月推AI應用與影像培力工作坊　教青年以創意新科技行銷品牌

新北即起開放免費苗木申請　景觀處同步傳授「栽植秘訣」

南投縣推埔里鎮福興農村社區土地重劃　意願調查說明會9／4登場

【視線死角？】婦推回收馬路走一半...遭75歲駕駛撞飛！

地方熱門新聞

台南爆紅夜奇鴨、菜奇鴨被問爆　市府回應

屏東限定！捐血1袋換草鴞玩偶

丹娜絲屋損慰助金核撥逾9.5億元黃偉哲：從速、從寬、從實

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

施工打翻松香水　高雄一家7口燒傷送醫

SUMITOMO挖土機競標8輪最終95.1萬落槌　仁德透天厝也拍出

新營醫院首例「在宅急症照護」成功36歲患者居家康復成典範

軍人偷拍＋跟蹤前女友台南地院判拘役70日＋8月徒刑

台鹽綠能案傳喚陳啓昱律師作證利益衝突疑慮再起

新北動保救援2幼貓　藍金異色瞳萌翻

開學焦慮別慌！部桃精神科主任教調適祕訣

中華醫大施秝淇教官榮獲全民國防教育傑出貢獻獎

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

空拍+水砲機器人聯手！台南消防局打造智慧救災新模式

更多熱門

相關新聞

台南節水農業拚創新！黃偉哲推「黃金蕎麥中秋禮盒」搶市

台南節水農業拚創新！黃偉哲推「黃金蕎麥中秋禮盒」搶市

面對全球氣候變遷、乾旱缺水成為常態，台南市政府近年積極推廣節水農作物「黃金蕎麥」，從種植、研發到行銷逐步有成，2日市長黃偉哲於「蕎麥探索館」親自站台，力推系列中秋禮盒，鼓勵民眾優先選購台南在地優質農特產品，一起支持環保、健康與地方產業。

全家開賣陳耀訓新品！200款中秋禮盒齊發

全家開賣陳耀訓新品！200款中秋禮盒齊發

ANJESS中秋禮盒「金風銀波」打造詩意送禮新美學

ANJESS中秋禮盒「金風銀波」打造詩意送禮新美學

5大品牌「中秋限定禮盒」懶人包

5大品牌「中秋限定禮盒」懶人包

全家9月營收寫同期新高　看好秋冬暖商機挹注10月業績

全家9月營收寫同期新高　看好秋冬暖商機挹注10月業績

關鍵字：

中秋禮盒桃園庇護工場滿額抽獎

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平怒PO性侵男正面照！

江祖平爆公開男方正面清晰照

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

全台最難訂吃到飽！「狂打1141通」仍失敗　內行1招輕鬆入場

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面