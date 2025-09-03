中秋選購桃園庇護工場好禮　做公益滿額抽Switch 2等大獎

▲桃園市庇護工場中秋節行銷活動。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局主任秘書洪清淵3日出席該局於勞教大樓，舉辦的桃園市庇護工場中秋節行銷活動表示，今年桃園庇護工場嚴選多款中秋禮盒，並有滿額抽獎活動，自即日起迄10月6日，只要在桃園市庇護工場消費滿399元並上傳購買證明，即有機會將Switch 2等多項好禮帶回家，並支持身障者工作自立。

▲桃園庇護工場嚴選多款中秋禮盒。（圖／記者楊淑媛攝）

洪清淵表示，今年度桃園庇護工場嚴選多款中秋禮盒，有各式月餅、手工餅乾、濾掛咖啡、堅果果乾、黑木耳露、手工皂及肌膚保養禮盒等好禮優惠中，歡迎至各庇護工場實體門市參觀選購，或可上「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」線上訂購，鼓勵市民朋友踴躍選購，更歡迎企業團體大宗採購，讓送禮更有意義。

▲美好社會福利基金會董事長余玉嬋(左)、執行長李俊賢(右)和美好嚴選的中秋禮盒。（圖／記者楊淑媛攝）

「中秋庇需送好禮」庇護工場滿額抽獎活動，自即日起至10月6日凡於桃園市庇護工場消費滿399元並上傳購買證明，即有機會將Switch 2、雙人住宿券、雀巢膠囊咖啡機、7-11禮券等多項好禮帶回家！

▲表揚評鑑「優等」庇護工場。（圖／記者楊淑媛攝）

今日活動現場並展示桃園庇護工場中秋節精選禮盒，洪清淵主秘也頒獎表揚114年身心障礙者庇護性就業服務業務評鑑「優等」庇護工場共7家。洪清淵主秘指出，市府重視身心障礙者就業及工作技能提升，桃園庇護工場有超過60位專業人員細心指導庇護員工，且庇護工場有餐飲、烘焙、零售、洗衣、蔬菜產銷、印刷服務等多元營業類別，可提供庇護員工不同職場技能訓練。