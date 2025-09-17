俄中威權擴張野心一致　林佳龍盼國人以烏克蘭為師：學習保衛家園

▲外交部長林佳龍。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

針對日前（9月9日）俄羅斯無人機入侵波蘭領空事件，外交部長林佳龍接受美國《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）與波蘭《選舉日報》（Gazeta Wyborcza）專訪時表示，侵犯波蘭邊境凸顯俄羅斯企圖恢復前蘇聯榮光的野心，並強調「俄羅斯的野心不會止步於烏克蘭」。林佳龍同時表示，台灣已準備好參與烏克蘭戰後重建，並呼籲台灣人民向烏克蘭學習，具備保衛家園的決心及能力。

《選舉日報》報導指出，波蘭作戰部隊司令部通報有十餘架無人機入侵波蘭領空，其中部分已遭擊落，波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）隨後宣布召開國家安全會議。

林佳龍受訪時表示，「波蘭的防禦系統發揮了效果」，並指出此事件顯示以相對低成本、新技術生產的無人機可造成巨大破壞。他並強調，俄羅斯侵犯波蘭邊境彰顯其渴望恢復前蘇聯榮光的企圖。「俄羅斯的野心不會止步於烏克蘭，正因如此，才會有這麼多歐洲國家挺身支持烏克蘭對抗俄羅斯」。

林佳龍表示，自俄羅斯入侵以來，儘管台灣與烏克蘭地理距離遙遠且無邦交關係，但台灣感受到與烏克蘭的命運緊密相連，並提供烏克蘭人道援助與財務支持。

林佳龍說，台灣人民應該向烏克蘭人民學習，「我們必須具備決心，也要有能力保衛自己的家園與同胞」。林佳龍也強調，台灣已準備好參與烏克蘭戰後重建，並持續在技術和人道領域提供援助。

林佳龍指出，台灣提供烏克蘭援助的行為，引起了俄羅斯與中國的不滿，其中，中國自戰爭爆發以來持續支持俄羅斯，並提供受歐盟制裁的軍工零件，以及可同時用於軍事工業及民用經濟的「雙重用途」物資。林佳龍認為，俄羅斯以「烏克蘭欲加入北約」做為侵略藉口，正與中國以「台灣追求獨立」為理由，對台灣進行言論攻擊與軍事恐嚇如出一轍，皆凸顯威權勢力擴張的野心。