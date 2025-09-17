挑戰台北霸主地位　首屆國際兒少書展9/18台中登場　

▲首屆「台灣國際兒少書展」明（18）日起在台中盛大登場。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

首屆「台灣國際兒少書展」明（18）日起在台中盛大登場，主辦單位將巨型充氣溜滑梯、旋轉木馬、海盜船通通搬進展場，把書展變成了親子樂園！連文化部長李遠（作家小野）都在展前記者會上忍不住「撩落去」，親自溜滑梯、坐上旋轉木馬，興奮地為孩子們搶先「開箱」，直呼要讓閱讀變得超好玩。

▲文化部長李遠力主將首屆國際兒少書展移師台中，結合國漫館等在地資源，矢言要將其打造成「台北國際書展後的第二大書展」。（圖／記者游瓊華攝）



文化部長李遠感性分享，核心政策就是兒少優先，自己曾為陪伴孩子成長，辭去工作10年專心寫作與共讀，深信閱讀能改變教養觀念。他力主將首屆國際兒少書展移師台中，結合國漫館等在地資源，矢言要將其打造成「台北國際書展後的第二大書展」，展現翻轉文化版圖的決心。

這次書展集結14國、127家參展單位，預計舉辦超過200場活動。最吸睛的莫過於「獨字樂園PLUS」展區，將遊樂設施與獨立書店選書結合，打破書展的沉悶想像。此外，「繪本故事館」以沉浸式光影投射，讓繪本《種子和風》的畫面在牆上飛舞。

▲為吸引全台親子跨越城市前來，主辦單位祭出超殺優惠。（圖／記者游瓊華翻攝）



為吸引全台親子跨越城市前來，主辦單位祭出超殺優惠。不僅18歲以下、持文化幣的青年學子可免費入場，連桃園以北、高雄以南及離島居民，只要憑大眾運輸票根也能免費逛。更佛心的是，一般民眾購買的門票可「全額折抵」現場消費，等於門票直接變現金。使用文化幣消費，更能享受「2點送1點」的放大優惠，消費滿1500元還送限量帆布袋。

▲首屆兒少書展不僅要讓孩子愛上閱讀，更要讓全家大小玩得盡興、買得過癮，徹底顛覆你對書展的想像（圖／記者游瓊華攝）



台中主題館則打出超萌的「貓貓蟲咖波」牌，現場可申辦限定版借閱證。從義大利主題國的精選繪本，到文策院的「台漫大發現」互動展區，首屆兒少書展不僅要讓孩子愛上閱讀，更要讓全家大小玩得盡興、買得過癮，徹底顛覆你對書展的想像。