　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢警派怪手開挖美濃大峽谷！急追廢棄物源頭　全面搜證揪藏鏡人

▲▼高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄「美濃大峽谷」盜採事件持續延燒，橋頭地檢署今（17）日會同高雄市環保局重返現場進行大規模開挖取證，主要釐清土地裡埋藏著何種廢棄物，希望能循線找到來源，揪出幕後黑手。

橋頭地檢署偵辦高雄市美濃區成功段農地遭不法集團大範圍盜採土石回填廢棄物，違反廢棄物清理法等案件，14日拘提市議員前助理石麗君和巫姓丈夫、王姓承租人，檢察官訊問後，諭知石麗君和丈夫共180萬元交保，王姓承租人則被聲押獲准。

▲▼高市府持續與檢警合作啟動跨局處強力巡查，並針對美濃、六龜、杉林、旗山等盜採熱區全面清查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高市府持續與檢警合作啟動跨局處強力巡查，並針對美濃、六龜、杉林、旗山等盜採熱區全面清查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高市府持續與檢警合作啟動跨局處強力巡查，並針對美濃、六龜、杉林、旗山等盜採熱區全面清查。（圖／記者賴文萱翻攝）

橋檢檢察長張春暉昨日上午帶著檢察官、旗山分局等單位前往美濃成功段、新吉洋段兩處大峽谷實地勘驗，對於大峽谷的慘狀，張春暉嚴厲譴責不法行為，並強調檢、警會嚴辦到底。今日下午橋檢也會同環保局人員重返現場開挖，釐清究竟在農地裡埋藏何種廢棄物，再依此循線追查廢棄物來源，揪出幕後黑手。

當地居民透露，砂石業者都是趁天還未亮，就將砂石車開來此處盜採偷埋，回填的還是有刺鼻味的不明廢土，直呼「味道不是臭而已，而是會嗆人」，已經造成周邊嚴重農損。

▲▼高市府持續與檢警合作啟動跨局處強力巡查，並針對美濃、六龜、杉林、旗山等盜採熱區全面清查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市府持續與檢警合作啟動跨局處強力巡查，並針對美濃、六龜、杉林、旗山等盜採熱區全面清查。（圖／記者賴文萱翻攝）

另也有居民指出，每天都看到小弟在這邊顧，那些小弟就是顧路的，老闆是誰也不能說，「從這邊上去，直走」，就是砂石廠這個沒有合法。

橋檢強調，將持續積極偵辦相關不法事證，並朝組織犯罪條例重罪方向偵辦，橋檢已與高雄市政府、環境部環境管理署、保七總隊、高雄市警局刑警大隊及轄下各分局組成聯合查緝小組，透過聯繫平台嚴查速辦，徹底落實偵查作為，嚴密追查幕後金主與操縱者等犯罪組織。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
4萬股民盼到！「芝蔴街美語」母公司後天可買賣
80歲父拒住養老院　女兒留紙條離家！他看完崩潰道歉
快訊／高雄奪命車禍！女頭部重創慘死
一票人住宿退房「都忘了1事」　妹子2個月後嚇爛！
快訊／交通部爆註冊「淡江大橋」商標　新北市府擬依法提出異議
3女接連中毒　謎底揭曉了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

檢警派怪手開挖美濃大峽谷！急追廢棄物源頭　全面搜證揪藏鏡人

快訊／高雄死亡車禍！女騎士突逆向自摔「滑進車底」　頭部重創亡

家寧出庭否認擅改「眾量級」密碼　聲請Andy老師作證對質

快訊／亂刀殺死18歲女友　「責付不適當」17歲少年裁定收容

托運行李藏4.2公斤海洛因！美籍婦鬼扯穿幫　台灣收貨人也被逮

花蓮警車撞待轉機車！77歲女騎士倒地昏迷　一度命危送醫急救

運動賽事平台9個月吸金近億！藏鏡人到案　檢調8路搜索

揹水上山33年！「柴山守護神」洪木生謝幕　奉茶精神讓山友淚崩

查獲34萬包私菸！海巡中校灌水功勞簿騙144萬獎金　判10年2月

快訊／弘仁會水房洗錢3.5億　3律師「手機偷拍筆錄」遭拘提

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【監視器還原現場】姐推弟弟被誤解怒喊：他先打我的

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

檢警派怪手開挖美濃大峽谷！急追廢棄物源頭　全面搜證揪藏鏡人

快訊／高雄死亡車禍！女騎士突逆向自摔「滑進車底」　頭部重創亡

家寧出庭否認擅改「眾量級」密碼　聲請Andy老師作證對質

快訊／亂刀殺死18歲女友　「責付不適當」17歲少年裁定收容

托運行李藏4.2公斤海洛因！美籍婦鬼扯穿幫　台灣收貨人也被逮

花蓮警車撞待轉機車！77歲女騎士倒地昏迷　一度命危送醫急救

運動賽事平台9個月吸金近億！藏鏡人到案　檢調8路搜索

揹水上山33年！「柴山守護神」洪木生謝幕　奉茶精神讓山友淚崩

查獲34萬包私菸！海巡中校灌水功勞簿騙144萬獎金　判10年2月

快訊／弘仁會水房洗錢3.5億　3律師「手機偷拍筆錄」遭拘提

4萬股民盼到！「芝蔴街美語」母公司後天可買賣　但續列變更交易

檢警派怪手開挖美濃大峽谷！急追廢棄物源頭　全面搜證揪藏鏡人

第一批逃離打壓的抽象藝術家　李元佳回顧展極簡神秘登場

魏嘉瑩被關40度高溫車內　急備三台電風扇救命！

樂團自薦當暖場被拒：要就直接當嘉賓　謝和弦私下超暖舉動曝光

快訊／高雄死亡車禍！女騎士突逆向自摔「滑進車底」　頭部重創亡

崴航國際代表國際冷鏈聯盟　在菲國台灣形象展辦冷鏈物流媒合

林志穎兒Kimi迎16歲「長期沒露臉」　陳若儀親曝原因：給他點時間

中央首推「婚育宅」　規劃909戶！房型、租金曝光

釜山紅毯／《不能說秘密》桂綸鎂來了！觀眾區躁動　李心潔開肚臍辣爆

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

社會熱門新聞

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

檢調勘驗美濃大峽谷　阿嬤申冤分局長急斷話

家寧一家4口「僅妹妹認罪」！父母神情凝重離去

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

即／台北天空塔掏空32.8億　碩河董事馬廷海發布通緝

快訊／新北29歲女「14F墜樓」！爆頭搶救無效亡

PEETA葛格「大麻風波」神反轉！　藏鏡人曝光

即／台南嚴重車禍1死2輕重　休旅對撞轎車碎片噴散

更多熱門

相關新聞

即／高雄女騎士突逆向「滑進車底」亡

即／高雄女騎士突逆向「滑進車底」亡

高雄市岡山區今（17）日發生一起死亡車禍！一名54歲楊姓女子傍晚5點多騎乘機車在頂潭路上，不明原因突然向左偏行，逆向行駛後自摔滑倒，撞上對向正在停等紅燈的車子保險桿，並滑進車子底下。駕駛當場嚇壞立即報警，警消到場將楊女救出，發現她頭部重創、身體多處擦傷，緊急將她送醫搶救，不過楊女傷勢過重，院方搶救後仍宣告不治。

吐司都咬不斷！高雄女多年靠舌頭撕食物　

吐司都咬不斷！高雄女多年靠舌頭撕食物　

揹水上山33年！「柴山守護神」洪木生謝幕

揹水上山33年！「柴山守護神」洪木生謝幕

現成迪卡儂房東沒誘因　中石化亞灣3.6萬坪地全流標

現成迪卡儂房東沒誘因　中石化亞灣3.6萬坪地全流標

即／高雄鳳山運動園區驚見男屍！死因待查

即／高雄鳳山運動園區驚見男屍！死因待查

關鍵字：

盜採案環保犯罪地檢署高雄美濃

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面