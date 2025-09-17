檢警派怪手開挖美濃大峽谷！急追廢棄物源頭　全面搜證揪藏鏡人

▲高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄「美濃大峽谷」盜採事件持續延燒，橋頭地檢署今（17）日會同高雄市環保局重返現場進行大規模開挖取證，主要釐清土地裡埋藏著何種廢棄物，希望能循線找到來源，揪出幕後黑手。

橋頭地檢署偵辦高雄市美濃區成功段農地遭不法集團大範圍盜採土石回填廢棄物，違反廢棄物清理法等案件，14日拘提市議員前助理石麗君和巫姓丈夫、王姓承租人，檢察官訊問後，諭知石麗君和丈夫共180萬元交保，王姓承租人則被聲押獲准。

▲▼高市府持續與檢警合作啟動跨局處強力巡查，並針對美濃、六龜、杉林、旗山等盜採熱區全面清查。（圖／記者賴文萱翻攝）

橋檢檢察長張春暉昨日上午帶著檢察官、旗山分局等單位前往美濃成功段、新吉洋段兩處大峽谷實地勘驗，對於大峽谷的慘狀，張春暉嚴厲譴責不法行為，並強調檢、警會嚴辦到底。今日下午橋檢也會同環保局人員重返現場開挖，釐清究竟在農地裡埋藏何種廢棄物，再依此循線追查廢棄物來源，揪出幕後黑手。

當地居民透露，砂石業者都是趁天還未亮，就將砂石車開來此處盜採偷埋，回填的還是有刺鼻味的不明廢土，直呼「味道不是臭而已，而是會嗆人」，已經造成周邊嚴重農損。

另也有居民指出，每天都看到小弟在這邊顧，那些小弟就是顧路的，老闆是誰也不能說，「從這邊上去，直走」，就是砂石廠這個沒有合法。

橋檢強調，將持續積極偵辦相關不法事證，並朝組織犯罪條例重罪方向偵辦，橋檢已與高雄市政府、環境部環境管理署、保七總隊、高雄市警局刑警大隊及轄下各分局組成聯合查緝小組，透過聯繫平台嚴查速辦，徹底落實偵查作為，嚴密追查幕後金主與操縱者等犯罪組織。