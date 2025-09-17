　
生活

吐司咬不斷！高雄女靠舌頭撕食物　第一次用門牙咬斷超感動

▲黃小姐矯正前的牙齒連土司都咬不斷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃小姐矯正前的牙齒連土司都咬不斷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名40多歲黃姓女子，從小因為含奶嘴到7歲才戒掉，導致牙齒嚴重「前牙開咬」，上下門牙完全無法咬合。她回憶，自己多年來連吐司、玉米這類日常食物都沒辦法咬斷，只能靠後牙或用舌頭頂碎，甚至笑稱自己吃飯像「原始人」，尷尬到不敢跟朋友聚餐。直到接受林詩詠醫師安排的3年隱形矯正，她終於能用門牙順利咬斷吐司，感動直呼：「這是全新的人生體驗！」

黃小姐說，以前在餐廳吃飯都要小心挑能直接入口的菜色，不然就是趁人不注意時用後牙撕裂食物。遇到太硬或需要門牙啃咬的食物，她乾脆放棄，連啃玉米都不行，畫面尷尬又辛苦。因為不想忍受金屬矯正的鋼線刮嘴及清潔不便，她選擇了隱形矯正，沒想到自己的嚴重開咬，竟能在沒有拔牙、打骨釘或磨牙的情況下順利改善。

▲黃小姐矯正前的牙齒連土司都咬不斷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃小姐矯正前後的明顯對比 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃小姐矯正前的牙齒連土司都咬不斷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃小姐矯正後更有自信的願意拍照了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

治療她的林詩詠醫師指出，黃小姐屬於嚴重「前牙開咬」案例，特殊之處在於矯正過程中完全不需拔牙與手術，而是透過隱形矯正的數位模擬與力學設計，精準規劃牙齒移動路徑，循序漸進讓上下門牙重新密合。「過去這類病例常需要侵入性治療，她的案例顯示數位矯正已能帶來更溫和的解決方案。」

林詩詠也提醒，孩童若長期含奶嘴或吮拇指，確實可能造成牙齒開咬，不僅影響咬合功能，還可能導致咀嚼困難、發音不清，甚至改變臉型，影響外觀與心理自信。他呼籲家長務必及早留意孩子的口腔習慣，才能避免憾事發生。

09/16 全台詐欺最新數據

吐司咬不斷！高雄女靠舌頭撕食物　第一次用門牙咬斷超感動

吐司咬不斷！高雄女靠舌頭撕食物　第一次用門牙咬斷超感動

含奶嘴 開咬 隱形矯正 牙科 高雄

