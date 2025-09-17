特斯拉轉彎硬切！包腳男丟石塊嗆：開1台破車　聽到報警秒慫落跑

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名趙姓男子昨（16）日駕車行經小巷交叉口，遇到另一部特斯拉轎車，但雙方互不禮讓衍生成行車糾紛，小腿全是刺青的特斯拉駕駛情緒失控，在路邊撿拾石塊砸地叫囂，還動手推人，趙姓駕駛表示要叫警察，不過特斯拉駕駛卻上車跑了。警方表示將通知駕駛到案說明，並依社會秩序維護法偵辦。

▲特斯拉與轎車在路口會車，但雙方互不禮讓。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



網路社群「社會事新聞影音」上傳一段行車記錄器畫面，指出9月16日下午3點33分，在楠梓區興楠路，兩部車疑似在巷子口會車險發生碰撞產生行車糾紛，駕駛竟耍流氓下車撿石頭還推人後逃逸。

畫面錄下，當時一部轎車通過路口時，左側也有一部特斯拉轎車要左轉，但兩車互不相讓，特斯拉轎車駕駛對此不滿，走下車後，在路邊撿拾石塊。轎車駕駛見狀也下車理論，兩人發生推擠糾紛，特斯拉駕駛氣炸，將石塊用力砸向地面，一連譙大串髒話，還嗆對方駕駛：「開一台破車」。轎車駕駛打電話叫警察，但沒等警方到場，特斯拉駕駛便乘車離去。

▲▼特斯拉駕駛撿石頭又推人。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



轄區楠梓分局證實有接獲報案，指出當時趙姓駕駛與特斯拉駕駛行經路口時互不禮讓發生行車糾紛，不過趙姓駕駛不願提告，警方則掌握特斯拉駕駛身份，將通知到案說明，全案朝社會秩序維護法偵辦。