職業安全刻不容緩　南消召開專案會議強化人員健康與防護

▲南消召開專案會議強化人員健康與防護，局長李明峯主持，推動制度化安全作業程序，落實各項安全衛生訓練與自主健康管理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局17日上午召開2025年度「工作安全作業輔導團隊專案會議」，由局長李明峯主持，並併同安全衛生防護小組會議進行。

本次會議除檢視今年以來消防人員安全與衛生工作的推動成果外，更邀請各外勤單位幹部共同討論現行各項職業安全衛生管理程序書（SOG），期使制度設計更貼近實務操作與基層需求。

消防局今0年3月與嘉南藥理大學簽署「台南市消防工作安全衛生政策宣言」，隨後陸續推動多項職安措施，包括：全局完成56場次廳舍訪視與改善建議、針對台南市49名特種搜救隊成員進行指定健康檢查專案補助、制定多項勤務相關安全衛生程序書、每月安排指定醫師駐點服務及心理諮商等。同時，消防局亦於8月6日成立職業安全衛生專責單位，並在官網首頁設置「消防工作安全衛生專區」，從環境改善、心理健康支持到安全管理制度優化，全方位提升消防人員的職業安全與健康保障。

市長黃偉哲表示，消防人員是守護市民生命財產的第一線，打造安全的消防工作環境對公共安全至關重要。在中央與地方共同努力下，台南市積極推動消防安全衛生工作，為市民建構更宜居、更安全的生活環境。

消防局長李明峯指出，因應《消防法》增訂「消防人員安全衛生防護專章」，消防局已積極建置「消防人員安全衛生管理系統」，推動制度化安全作業程序，落實各項安全衛生訓練與自主健康管理，並秉持「以人為本」精神，為基層人員打造更健康、安全的執勤環境。