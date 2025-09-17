再生緣細胞生技攜手台灣隊長陳傑憲簽約成品牌代言人　以「健康全壘打」與「再生八寶」守護生命中的每一局

▲再生緣細胞生技股份有限公司邀請台灣隊長陳傑憲（右）擔任品牌代言人。

再生緣細胞生技股份有限公司於9月15日舉辦盛大簽約記者會，正式宣布邀請世界棒球12強冠軍台灣隊長陳傑憲擔任品牌代言人。本次合作以「健康全壘打」與「再生八寶」為主題，象徵運動精神與細胞醫療的跨界結合，並傳遞「守護生命中的每一局」的核心理念，將全壘打精神從球場榮耀延伸至守護生命健康。

再生緣細胞生技深耕逾25年，專注於臍帶血幹細胞、間質幹細胞與再生醫療領域，並積極與國際接軌，導入全球最新細胞治療技術與標準。公司秉持「守護生命、延續希望」的宗旨，持續展現領先成果，包括：臍帶血幹細胞儲存24年後仍具 平均98%以上的活性；研發出 美國專利無血清培養基，可在七天內將臍帶血幹細胞擴增30倍，有效解決成人移植時細胞數量不足的挑戰。此次發表的「再生八寶」系列，更涵蓋細胞保存、再生醫療及全方位健康管理，象徵完整、均衡、多層次的守護，如同人生的「全能補給」。

身為台灣隊長的陳傑憲在記者會上表示：「球場上要打出全壘打，需要堅持與健康體魄；人生就像一場比賽，每一局都很重要。能與再生緣細胞生技合作，傳遞『健康全壘打』的理念，希望鼓勵大家提早規劃，透過專業的細胞儲存與醫療科技，守護自己與家人的健康。」

▲陳傑憲鼓勵民眾透過專業的細胞儲存與醫療科技，守護自己與家人的健康。

RMT集團總裁石原智博強調：「我們非常榮幸邀請到陳傑憲隊長擔任品牌代言人。他在球場上的拚戰精神與領導力，正與RMT集團31年、及旗下再生緣細胞生技25年的專業經驗與國際視野相呼應。我們將攜手推動『健康全壘打』與『再生八寶』，讓細胞醫療成為全民健康守護的關鍵力量。」

再生緣細胞生技董事長何啟功（前衛福部次長）則表示：「很高興陳傑憲隊長能成為我們的品牌代言人。『專業、健康、冠軍』正是我們共同的價值。期待隊長能將再生緣優質產品與領先技術帶給大眾，就如同他在球場上帶領台灣走向國際舞台，勇奪佳績。我們將共同努力，迎向更美好的未來。」

在簽約儀式中，陳傑憲象徵性地揮棒擊出「健康全壘打」，展現與再生緣細胞生技攜手守護生命中每一局的決心。未來，再生緣細胞生技將持續結合國際資源與專業實力，推動細胞醫療發展，帶領台灣邁向與世界同步的健康新時代。

▲再生緣細胞生技在簽約記者會上宣布，以「健康全壘打」與「再生八寶」為主題，象徵運動精神與細胞醫療的跨界結合。

