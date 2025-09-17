　
地方 地方焦點

永康三發匯世界大樓模擬電動車火警　南消實兵演練大量傷患搶救

▲台南消防局第五大隊於永康區三發匯世界大樓模擬電動車火警與大量傷病患演練。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南消防局第五大隊於永康區三發匯世界大樓模擬電動車火警與大量傷病患演練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年電動車火災頻傳，韓國仁川曾發生一輛德製電動車自燃，導致大樓地下停車場延燒，波及逾140輛汽車，23人吸入濃煙送醫，消防人員歷經8小時才撲滅。

▲台南消防局第五大隊於永康區三發匯世界大樓模擬電動車火警與大量傷病患演練。（記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第五大隊有鑑於此，17日上午在永康區三發匯世界大樓，實兵模擬電動車火警及大量傷病患災害搶救組合訓練，提升消防人員戰力與大樓住戶初期應變能力。

▲台南消防局第五大隊於永康區三發匯世界大樓模擬電動車火警與大量傷病患演練。（記者林東良翻攝，下同）

三發匯世界大樓占地3914平方公尺，地下停車場設有燃油車、機車與電動車充電樁，一旦電動車起火，極易導致濃煙密布並快速延燒。本次演練除模擬火勢擴散及大量住戶嗆傷，消防人員也同步向住戶宣導初期滅火、避難逃生與安全防護知識；同時透過狀況演練，測試消防指揮官排程能力，並演練緊急救護與後送責任醫院等程式，全面檢驗救災效率。

▲台南消防局第五大隊於永康區三發匯世界大樓模擬電動車火警與大量傷病患演練。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，電動車火災危險性高，除財務損失更可能造成人員重大傷亡，因此消防局結合大樓住戶進行模擬演練，讓社區民眾更熟悉火災應變，也強化消防人員救護與戰術運用能力。他並感謝住戶與消防、義消弟兄共同守護城市安全。

▲台南消防局第五大隊於永康區三發匯世界大樓模擬電動車火警與大量傷病患演練。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，搶救工作唯有透過平時不斷演練，才能分工有序、臨危不亂，確保民眾生命財產安全。第五大隊長陳坤宗則強調，每次實兵演練都是強化默契與檢視不足的契機，尤其面對大量傷病患情況時，更能考驗各單位協調合作，把損失降到最低。

▲台南消防局第五大隊於永康區三發匯世界大樓模擬電動車火警與大量傷病患演練。（記者林東良翻攝，下同）

09/16 全台詐欺最新數據

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

