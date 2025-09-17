淡水「公七公園自救會」9成員闖工地靜坐　警協調無效強制帶離

記者陳以昇／新北報導

淡水區公七公園一項共構工程，今（17）日上午「公七公園自救會」會長林彥廷帶領的9名成員，不滿工程施工「讓公園消失」為由，竟闖入工地內拉布條靜坐，影響工程進行。淡水警方獲報到場協調無效，將林姓會長等9名抗議民眾強制帶離，並依法移送法辦。

▼淡水公七公園自救會闖入共構工程工地抗議 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

今日上午8時許，「公七公園自救會」會長林彥廷率領8名成員，擅自闖入淡水新市派出所、淡海捷運及消防分隊的共構工程工地。據了解，這個共構工程已完成都市設計審議，並通過樹木保護及環境影響評估。在樹木保護方面，也經樹保委員兩次會勘，確認移植及移除數量皆符合法規，並獲新北市農業局核定，施工程序完全合法。

然而，自救會成員對此仍有不滿，認為工程「讓公園消失」，於是工地內拉起布條靜坐抗議，嚴重影響工程進度。警方獲報後立即到場，試圖溝通協調，並明確告知成員已逾越合法範圍，可能觸法。

據悉，昨（16日）下午自救會成員也曾在工區外舉布條陳情，當時警方派員到場維持秩序，保障其合法訴求，活動也和平落幕。然而，今日成員的行為已從合法陳情轉為非法侵入，嚴重影響公共安全與施工秩序。

由於抗議成員不願配合離去，且現場工程負責人已提出妨害自由及強制罪告訴，警方在2次協調未果後，依法將現場9名成員（4男5女）強制帶離。過程中無人受傷，全案訊後依強制罪及妨害自由罪移送士林地檢署偵辦。

▼淡水警方協調無效將9人驅離送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）