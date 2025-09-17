《赴山海》成毅「劇本連2集露餡」…登頂熱搜　觀眾批：沒背台詞嗎

▲成毅出演《赴山海》男主角。（圖／翻攝自微博／成毅）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸熱播古裝劇《赴山海》播放量突破2億，近日因男主角演員成毅手拿劇本、腳穿厚底洞洞鞋的畫面，出現在正片中，相關話題屢屢登上熱搜。沒想到，17日又再度被網友發現，第15集正片中，又在成毅身邊發現劇本的身影。不少觀眾傻眼直呼，「拍戲沒背台詞嗎？」

綜合陸媒報導，有網友近日在《赴山海》播出的正片中發現，男主角成毅手上拿著劇本，螢光筆畫過的台詞，「坦露」在鏡頭下，不僅如此，正片中還出現成毅穿著白色洞洞鞋的畫面。也有觀眾反映，劇中主角台詞含糊難辨，需依賴字幕輔助理解，數度引發熱議。





▲《赴山海》14集正片中，男主劇本露餡。（圖／翻攝自微博）

▲15集正片中，又再度發現劇本露餡。（圖／翻攝自微博）

怎料，又有觀眾於17日發現「劇本竟二次穿幫」。正片畫面中，成毅接過道具時，剛好拍到棉被一旁的劇本。相關話題「赴山海 隨時隨地發現新劇本」直接登上微博熱搜總榜第一。

▲劇本穿幫一事，登微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博，上同）

針對先前《赴山海》被批「粗製濫造」，成毅15日在直播中僅表示，因為自己飾演的角色剛經歷穿越，「他怕露餡，不敢大聲說話，因為他不知道要回答什麼。」所以含糊說台詞的方式，是符合人物邏輯和動機的表現手法。

成毅也呼籲觀眾，應該以「沉浸式」方式觀劇，「不能說吃個飯十分鐘，再回來瞄一眼，那這個戲你可能就別點開，浪費你的會員了。」

▲成毅穿洞洞鞋畫面出現在正片中。（圖／翻攝自微博）

對於「劇本連續兩集穿幫」、「穿洞洞鞋」等爭議，成毅並未做出回應。相關事件引起網友熱議，「這穿幫太明顯了吧」、「說明他就是拍的時候要看劇本、不背台詞」、「說觀眾看劇不認真，真認真了又不開心了」、「真的一句話都不背啊」、「確實不敬業」。