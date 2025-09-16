陸劇《赴山海》被眼尖觀眾抓包　男神「手握劇本腳穿洞洞鞋」穿幫

▲《赴山海》男主角成毅的穿幫鏡頭在正片中播出。（圖／翻攝自微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸熱播古裝劇《赴山海》播放量突破2億，近期卻出現穿幫鏡頭登上熱搜。網友發現「古裝男神」成毅飾演的男主角萧秋水在關鍵對話時，右手竟還握著標註藍色螢光筆痕跡的劇本，另一幕則是被眼尖觀眾抓包腳踩洞洞鞋，與古裝造型格格不入，引起網友們熱議。

《極目新聞》報導，9月15日晚播出的劇集中，成毅在遭群雄圍攻辯解時，手裡清楚拿著劇本，畫面曝光後「赴山海 劇本穿幫」詞條火速竄上熱搜第一。更有眼尖觀眾指出，他還在某個鏡頭中穿著洞洞鞋出鏡，讓人瞬間出戲。

有網友批評，演員在拍戲時帶劇本上場，暴露出對角色掌握不足，甚至連後期剪輯也卻未察覺，製作環節存在漏洞。據了解，演員上戲偶爾難免需要即時參考劇本，但最終鏡頭未被把關刪除，讓號稱「精心製作」的戲碼宣傳大打折扣。

報導稱，《赴山海》自上線以來話題不斷，除劇本穿幫，還因劇情節奏、審美風格與人物設計遭到質疑。有觀眾直言，「投資巨大卻沒有亮點！」這與製作方在未開播前鋪天蓋地的宣傳形成強烈對比。

《赴山海》男主角、大陸中生代演員成毅憑藉《蓮花樓》一劇走紅，被視為新一代武俠劇「男神」，但新作口碑急轉直下，令部分粉絲感到失望。

公開資訊顯示，《赴山海》主打古裝武俠題材，開播首日便突破2億播放量，本被寄望成為爆款戲劇，然而，從「劇本穿幫」到「洞洞鞋出鏡」，種種爭議正讓該劇陷入口碑危機。