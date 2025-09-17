　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男持木棍暴打前女友！「頭部四肢變形」險死　檢求處重刑

▲▼分手變仇殺！高雄男暴打前女友「頭肢變形」　檢起訴求處重刑。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄男當街暴打前女友「頭肢變形」，一度命危。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名47歲陳姓男子，不滿前女友吳女分手後跟其他男子見面，懷疑是出軌才要分手，7月底持木棍當街痛毆吳女，導致吳女頭部、四肢被打到變形，一度命危，經送醫搶救後才撿回一命。高雄地檢署偵查偵結，依殺人未遂將陳男起訴，並建請法院從重量刑。

檢方指出，47歲陳男與48歲吳女曾是男女朋友，但陳男不滿吳女分手後跟其他男子見面，懷疑出軌導致分手，今年7月25日清晨將近7時許，帶著木棍氣憤到三民區漢口街巷弄找吳女談判。

陳男見到吳女後就持木棍追打不斷痛毆，下手之重，將吳女打到頭部、四肢變形倒地，警方獲報後趕往，趕緊將吳女送醫，醫院一度發出病危通知，所幸經救治後才撿回一命。

▲▼分手變仇殺！高雄男暴打前女友「頭肢變形」　檢起訴求處重刑。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方火速將陳男拘提逮捕，檢方偵結起訴，建請法院從重量刑。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方在案發後2小時內，火速將陳男拘提逮捕到案，全案依殺人未遂罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押，高雄地方法院當晚隨即裁定羈押獲准。

另外，警方當日也立即依職權代替被害人吳女申請「緊急保護令」，高雄少年及家事法院隨即火速核發「緊急保護令」在案。 

檢方偵結後，認為陳男暴力犯罪情節嚴重，對治安危害重大，依殺人未遂罪起訴，也建請法院從重量刑，以維法治。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐國勇翻蔣介石手稿嗆蔣萬安：跟你曾祖父爭論！看他怎對付台灣人
快訊／女大生家屬悲痛招魂　一次聖筊
誤發停班課！北市指中央系統出包　人總駁：已明確標示「測試」
快訊／修車廠爆炸！　35歲女死亡
快訊／新北29歲女「14F墜樓」！墜撞雲梯車再落地　爆頭慘死
台北停班停課誤發！　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

少年31刀殺18歲女友「沒砍臉非情殺」高大成：應判死刑！

獨／澳籍男搭北捷喝飲料遭制止竟比中指　台男亮刀遭送辦

女大生離阿嬤家350m被砍死！兇手6小時落網...家屬悲痛招魂一次聖筊

撿殘值32元電鍋送拾荒婦遭起訴！最高檢：可視情節聲請免刑

剛出獄3天...台南男砍友9刀致死　二審仍判11年

特斯拉轉彎硬切！包腳男丟石塊嗆：開1台破車　聽到報警秒慫落跑

基隆七堵修車廠火警！爆炸竄黑煙畫面曝　35歲女受困閣樓送醫不治

快訊／新北29歲女「14F墜樓」！墜撞雲梯車再落地　爆頭搶救無效亡

國3大貨車下匝道撞分隔島側翻！貨物噴落佔滿車道　疑煞車失靈

別再有下一個！女大生遭刺亡　校方官網公布「自保指南」

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

少年31刀殺18歲女友「沒砍臉非情殺」高大成：應判死刑！

獨／澳籍男搭北捷喝飲料遭制止竟比中指　台男亮刀遭送辦

女大生離阿嬤家350m被砍死！兇手6小時落網...家屬悲痛招魂一次聖筊

撿殘值32元電鍋送拾荒婦遭起訴！最高檢：可視情節聲請免刑

剛出獄3天...台南男砍友9刀致死　二審仍判11年

特斯拉轉彎硬切！包腳男丟石塊嗆：開1台破車　聽到報警秒慫落跑

基隆七堵修車廠火警！爆炸竄黑煙畫面曝　35歲女受困閣樓送醫不治

快訊／新北29歲女「14F墜樓」！墜撞雲梯車再落地　爆頭搶救無效亡

國3大貨車下匝道撞分隔島側翻！貨物噴落佔滿車道　疑煞車失靈

別再有下一個！女大生遭刺亡　校方官網公布「自保指南」

台北101國慶煙火500架無人機登場　長4分鐘「規格擴大至全棟」

大陸青年失業率拉警報！　8月攀升至18.9％、創今年新高

金融股2檔現增申購今起跑！每人5張　價差小考驗市場熱度

余祥銓1歲女兒手指遭門夾傷！　「指甲發紫流血」傷照曝光他心碎

朋友1句話催生靈感！男靠「副業」年營收3億　披露創業秘訣

少年31刀殺18歲女友「沒砍臉非情殺」高大成：應判死刑！

每天都會用！「1電器」竟是高耗電前10名　能源署曝2招省電

八色烤肉中秋套餐會員88折　新菜單吃得到熟成豬、和牛漢堡排

羅志祥睽違5年回歸主持棒！　自豪體力極佳「小14歲搭檔圓夢了」

宜蘭最新「村華麵包店」試營運！每日現做　必點招牌海鹽奶油捲

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

社會熱門新聞

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

檢調勘驗美濃大峽谷　阿嬤申冤分局長急斷話

即／台北天空塔掏空32.8億　碩河董事馬廷海發布通緝

PEETA葛格「大麻風波」神反轉！　藏鏡人曝光

即／女大生跪地仍被砍死　相驗發現刀傷集中頭頸

17歲男殺18歲女大生　親友曝：打工積蓄借小男友

17歲角頭小弟31刀殺女友　律師：仗著未成年絕不會判死

更多熱門

相關新聞

總底價12億僅標脫3千萬　高市Q3標地買氣凍結

總底價12億僅標脫3千萬　高市Q3標地買氣凍結

第七波信用管制上路即將滿1年，高雄市地政局17日舉辦第3季土地標售，合計推出5標5筆土地，總底價達12億2136萬元，最終僅吸引2封標封，最受建商矚目的2標均無人投標，最後僅標出2筆小地，總標售金額3300萬元，買氣冷颼颼。

樋口飯糰舊址重招租！　房東月開3萬租金「現漲50%」

樋口飯糰舊址重招租！　房東月開3萬租金「現漲50%」

國訓中心手插女友咽喉險害命　二審開庭

國訓中心手插女友咽喉險害命　二審開庭

即／澄清湖驚見女屍漂浮　保全嚇壞急報警

即／澄清湖驚見女屍漂浮　保全嚇壞急報警

高雄拉麵店遭噴漆「姦夫淫婦」　闆娘傻眼

高雄拉麵店遭噴漆「姦夫淫婦」　闆娘傻眼

關鍵字：

高雄殺人未遂前男友暴力犯罪緊急保護

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面