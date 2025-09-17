高雄男持木棍暴打前女友！「頭部四肢變形」險死　檢求處重刑

▲高雄男當街暴打前女友「頭肢變形」，一度命危。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名47歲陳姓男子，不滿前女友吳女分手後跟其他男子見面，懷疑是出軌才要分手，7月底持木棍當街痛毆吳女，導致吳女頭部、四肢被打到變形，一度命危，經送醫搶救後才撿回一命。高雄地檢署偵查偵結，依殺人未遂將陳男起訴，並建請法院從重量刑。

檢方指出，47歲陳男與48歲吳女曾是男女朋友，但陳男不滿吳女分手後跟其他男子見面，懷疑出軌導致分手，今年7月25日清晨將近7時許，帶著木棍氣憤到三民區漢口街巷弄找吳女談判。

陳男見到吳女後就持木棍追打不斷痛毆，下手之重，將吳女打到頭部、四肢變形倒地，警方獲報後趕往，趕緊將吳女送醫，醫院一度發出病危通知，所幸經救治後才撿回一命。

▲警方火速將陳男拘提逮捕，檢方偵結起訴，建請法院從重量刑。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方在案發後2小時內，火速將陳男拘提逮捕到案，全案依殺人未遂罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押，高雄地方法院當晚隨即裁定羈押獲准。

另外，警方當日也立即依職權代替被害人吳女申請「緊急保護令」，高雄少年及家事法院隨即火速核發「緊急保護令」在案。

檢方偵結後，認為陳男暴力犯罪情節嚴重，對治安危害重大，依殺人未遂罪起訴，也建請法院從重量刑，以維法治。