中捷藍線補助被砍96%　盧秀燕請中央高抬貴手：眼淚快流下來了

記者游瓊華、郭玗潔／台中報導

台中捷運藍線工程已於今年6月動工，預計2034年通車，然而明年補助款卻大縮水，從原本核定要給的42億，足足砍掉96%，只剩1.68億。對此，盧秀燕今(17)日受訪表示太離譜、會讓中捷幾乎蓋不下去，眼看北、高的捷運1條1條地蓋，「我們的眼淚都快流下來了」，喊話中央「高抬貴手，給我們補助」。

▲台中捷運藍線工程補助款大縮水，盧秀燕喊話中央「給我們補助」。（圖／記者游瓊華翻攝)

盧秀燕表示，「台中市明年按照中央跟地方的事權分配，應可拿到42億元中捷藍線的興建經費跟補助，這個雙方早就都講好，這是在核定藍線開工時就有的比例分配。明年我們應該至少可以先拿到42億，可是現在中央核定下來只有1.68億，1.68億相當於只有4%，照理說中央要給我們42億，但是只給我們4%，有96%被砍掉，幾乎讓中捷藍線會蓋不下去，我覺得稍微太離譜了一點」。

盧秀燕認為，北、高捷運那麼多條，政府投資那麼多，中部現在才第2條，現在把預算幾乎砍光，不給支持，對於中部地區、對台中市民來講太不公平，「看看我們台中人，我們需要！我們繳稅繳這麼多，1年繳給中央2500億，中央分回來各種預算不到1000億，看到北、高的捷運1條1條地蓋，我們的眼淚都快流下來了」、「拜託中央高抬貴手，給我們補助」。