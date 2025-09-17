　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少年殺女大生騎車狂逃畫面曝　分局長舉香謝土地公助火速抓人

記者許權毅／台中報導

台中市殺人命案，一名駱姓少年瘋砍顏姓前女友30多刀，案發時雖騎乘未懸掛車牌的機車、頭戴安全帽落跑，但警方昨日馬上鎖定駱姓少年往苗栗逃逸，旋即又搭火車到彰化投訴。案發地點附近的土地公廟多次拍下駱、顏2人身影，清水分局長鄭鴻文今早低調現身拜拜，說是來感謝土地公。

▲▼沙鹿命案，少年,女大生,鄭鴻文。（圖／記者許權毅翻攝）

▲駱姓少年（左）昨犯案後，約莫9點48分騎車從事發地離開，沒幾秒後在附近土地公廟前被監視器拍到。（圖／民眾提供）

昨日上午，駱姓少年不滿顏女分手約對方到沙鹿區忠貞路談判，駱男竟拿出預先買好的長刀，短短44秒內瘋狂砍殺顏女31刀，顏女慘死街頭，駱男在現場隨手丟棄兇刀後，騎乘借來的機車逃往苗栗苑裡，之後又搭火車前往彰化一家賓館躲藏，警方鎖定動向後將人逮捕。

案發地點附近的公明里福德宮，有多次拍下顏女從住家前往事發地點畫面，甚至駱男騎車逃逸時，也是經過該處土地公廟。該地點對面的住戶，住家監視器拍下，昨日9點48分，駱男騎車從事發地點往中清路落跑，畫面中「一閃而過」騎車速度飛快，正好有其他騎士在路口停等，差點就發生車禍。

▲▼少年,女大生,鄭鴻文。（圖／記者許權毅攝）

▲▼清水分局長鄭鴻文今早突然出現在土地公廟，來跟土地公答謝火速破案。（圖／記者許權毅攝）

▲▼少年,女大生,鄭鴻文。（圖／記者許權毅攝）

今早媒體在調閱監視器時，轄區清水分局長鄭鴻文突然現身土地公廟，被媒體認出後，僅低調說：「昨天有來查訪，調閱監視器有看到顏女的身影，也因此剛好看到土地公廟，有向土地公祈求案件趕快破案，剛好昨天很幸運，今早開完會後，才先來跟土地公稟報致謝。」

▲▼台中沙鹿情殺，討債男痛下殺手畫面曝。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲駱姓少年當時持刀猛砍顏女。（圖／記者白珈陽翻攝）

案發地對面的工廠監視器拍下，當時駱姓少年在短短44秒內，以揮、砍、刺、劈等方式對顏女瘋狂揮砍31刀，且過程中一度折返，踹了一腳後再補數刀，手段十分兇殘，目擊者更透露在現場曾聽到顏女求饒苦稱「對不起」，但駱姓少年仍毫不留情、殺紅眼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨炸台中「防冰雹」　警戒範圍曝
多機組故障檢修　台電：今夜尖峰備轉容量保6%有困難
遭割喉！她全身赤裸衝超商求救　插管2天搶回一命
朴信惠來台「朝聖甜甜圈名店排4hrs」　阿Ken驚呆：我做給
17少年殺女大生狂逃畫面曝　「土地公」助火速抓人
第一胎4萬！新北市加碼生育獎勵
快訊／國3嚴重車禍！　駕駛死亡
快訊／家寧一家4口現身！　她「全身白」步入法院
快訊／謝欣穎引用「妄言」最新回應！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男持木棍暴打前女友！「頭部四肢變形」險死　檢求處重刑

27次交易大賺黑心賺！還免費供毒給友人爽　彰化毒販慘了

北市男到當歸鴨店「當桌小便快閃」　辯喝到斷片全忘了

恐怖情人鋸齒刀割喉！她全身赤裸衝超商滴血求救　插管2天搶回一命

後備旅打完靶回營區「軍卡撞小客車」　疑換車道不慎釀禍

少年殺女大生騎車狂逃畫面曝　分局長舉香謝土地公助火速抓人

快訊／國3新竹段嚴重車禍！拖吊車駕駛遭大貨車撞死

快訊／家寧一家4口逃漏稅千萬首開庭！　她「全身白」現身

快訊／新店碧潭吊橋「1男落水」！失去呼吸心跳　送醫搶救中

八家將少年亂刀殺女友！伯公嘆「人乖很老實」：常說不要做壞事

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

高雄男持木棍暴打前女友！「頭部四肢變形」險死　檢求處重刑

27次交易大賺黑心賺！還免費供毒給友人爽　彰化毒販慘了

北市男到當歸鴨店「當桌小便快閃」　辯喝到斷片全忘了

恐怖情人鋸齒刀割喉！她全身赤裸衝超商滴血求救　插管2天搶回一命

後備旅打完靶回營區「軍卡撞小客車」　疑換車道不慎釀禍

少年殺女大生騎車狂逃畫面曝　分局長舉香謝土地公助火速抓人

快訊／國3新竹段嚴重車禍！拖吊車駕駛遭大貨車撞死

快訊／家寧一家4口逃漏稅千萬首開庭！　她「全身白」現身

快訊／新店碧潭吊橋「1男落水」！失去呼吸心跳　送醫搶救中

八家將少年亂刀殺女友！伯公嘆「人乖很老實」：常說不要做壞事

土石流活埋！一家8口「剩他獨活」　悲憶母親遺言：小心洪災

快訊／大雷雨炸台中「防冰雹」　警戒範圍曝

31刀狠殺女友！長輩卻喊「他很乖很老實」　Cheap戳破真相

Krispy Kreme「榛果可可甜甜圈」新上市　限時買1盒送1盒

鼓勵「氫能巴士」上路載客　交通部補助翻倍最高2000萬

高雄男持木棍暴打前女友！「頭部四肢變形」險死　檢求處重刑

李芷霖「海邊中空」全被拍！解放螞蟻腰 轉身一大片肉色被看光

不想被追問、又想留下好印象？心理專家教你7招高情商技巧

李翊君首攻蛋倒數！　搶先曝光「2驚喜」：絕對寵粉到底

27次交易大賺黑心賺！還免費供毒給友人爽　彰化毒販慘了

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

社會熱門新聞

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

檢調勘驗美濃大峽谷　阿嬤申冤分局長急斷話

即／台北天空塔掏空32.8億　碩河董事馬廷海發布通緝

PEETA葛格「大麻風波」神反轉！　藏鏡人曝光

即／女大生跪地仍被砍死　相驗發現刀傷集中頭頸

17歲角頭小弟31刀殺女友　律師：仗著未成年絕不會判死

17歲男殺18歲女大生　親友曝：打工積蓄借小男友

更多熱門

相關新聞

中捷藍線補助砍96%！盧秀燕：眼淚快流下來

中捷藍線補助砍96%！盧秀燕：眼淚快流下來

台中捷運藍線工程已於今年6月動工，預計2034年通車，然而明年補助款卻大縮水，從原本核定要給的42億，足足砍掉96%，只剩1.68億。對此，盧秀燕今(17)日受訪表示太離譜、會讓中捷幾乎蓋不下去，眼看北、高的捷運1條1條地蓋，「我們的眼淚都快流下來了」，喊話中央「高抬貴手，給我們補助」。

八家將少年亂刀殺女友！伯公嘆「人乖很老實」不解

八家將少年亂刀殺女友！伯公嘆「人乖很老實」不解

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

台中消防局官網驚見「找小姐價格」市府回應了

台中消防局官網驚見「找小姐價格」市府回應了

關鍵字：

台中女大生殺人土地公道謝

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

17歲男31刀殺女友！網揪出「悲劇共通點」怕爆

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面