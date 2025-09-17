少年殺女大生騎車狂逃畫面曝　分局長舉香謝土地公助火速抓人

記者許權毅／台中報導

台中市殺人命案，一名駱姓少年瘋砍顏姓前女友30多刀，案發時雖騎乘未懸掛車牌的機車、頭戴安全帽落跑，但警方昨日馬上鎖定駱姓少年往苗栗逃逸，旋即又搭火車到彰化投訴。案發地點附近的土地公廟多次拍下駱、顏2人身影，清水分局長鄭鴻文今早低調現身拜拜，說是來感謝土地公。

▲駱姓少年（左）昨犯案後，約莫9點48分騎車從事發地離開，沒幾秒後在附近土地公廟前被監視器拍到。（圖／民眾提供）

昨日上午，駱姓少年不滿顏女分手約對方到沙鹿區忠貞路談判，駱男竟拿出預先買好的長刀，短短44秒內瘋狂砍殺顏女31刀，顏女慘死街頭，駱男在現場隨手丟棄兇刀後，騎乘借來的機車逃往苗栗苑裡，之後又搭火車前往彰化一家賓館躲藏，警方鎖定動向後將人逮捕。

案發地點附近的公明里福德宮，有多次拍下顏女從住家前往事發地點畫面，甚至駱男騎車逃逸時，也是經過該處土地公廟。該地點對面的住戶，住家監視器拍下，昨日9點48分，駱男騎車從事發地點往中清路落跑，畫面中「一閃而過」騎車速度飛快，正好有其他騎士在路口停等，差點就發生車禍。

▲▼清水分局長鄭鴻文今早突然出現在土地公廟，來跟土地公答謝火速破案。（圖／記者許權毅攝）



今早媒體在調閱監視器時，轄區清水分局長鄭鴻文突然現身土地公廟，被媒體認出後，僅低調說：「昨天有來查訪，調閱監視器有看到顏女的身影，也因此剛好看到土地公廟，有向土地公祈求案件趕快破案，剛好昨天很幸運，今早開完會後，才先來跟土地公稟報致謝。」

▲駱姓少年當時持刀猛砍顏女。（圖／記者白珈陽翻攝）



案發地對面的工廠監視器拍下，當時駱姓少年在短短44秒內，以揮、砍、刺、劈等方式對顏女瘋狂揮砍31刀，且過程中一度折返，踹了一腳後再補數刀，手段十分兇殘，目擊者更透露在現場曾聽到顏女求饒苦稱「對不起」，但駱姓少年仍毫不留情、殺紅眼。