錢白花了！赴日買整髮器全被沒收　專家曝「鋰電池」關鍵

▲攜帶「插電式」整髮器可安心登機。（圖／486先生提供）

記者胡至欣／綜合報導

近期有台灣旅客分享，赴日購買4支USB瀏海電捲棒，因內建鋰電池無法拆卸，返國時在機場安檢全遭沒收，事件掀起討論。對此，家電達人486先生提醒，許多消費者喜歡在國外購入小家電，但若忽略電池設計與航空規範，可能還沒使用就得報廢，等於白花錢。

486先生解釋，無線整髮器的風險來自內建鋰電池，在高空環境中可能因碰撞、溫度或壓力變化導致過熱，甚至起火，引發機艙安全疑慮。也因此，多數航空公司對此設有管制，日本更是規範嚴格，只要鋰電池無法取出，不論隨身或托運皆禁止攜帶上機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步指出，部分國際機場也有類似規範，不少旅客因不清楚規定，容易在這些國家踩到紅線。相較之下，插電式產品如捲髮棒、直髮夾、吹風機等，無論手提或托運都能帶回國；若是採可拆卸電池的設計，則可將電池拆下後，依規定包裝隨身攜帶。

如果打算添購美髮或隨身小家電，他建議優先選擇「插電式」、「可拆電池式」設計，或在國內購買合規商品。不僅使用更安心，也不會在機場面臨被迫丟棄的窘境。此外，出國前可先上各航空公司或民航單位網站，查詢「危險物品清單」，確認是否符合攜帶規定，避免行程中途蒙受不必要的損失。