社會 社會焦點 保障人權

88會館郭哲敏稱「家人都在台灣」求交保　高院裁定延押2個月

▲▼88會館負責人郭哲敏，到高等法院開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲郭哲敏請求交保，再遭高等法院裁定延長羈押2月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

名模錢帥君的男友、北市88會館負責人郭哲敏涉及洗錢、組織犯罪等相關案件，一審遭判刑11年8月，案件上訴二審高等法院審理中。而高等法院8月底針對他的延長羈押案件開庭時，郭強調，自己家人都還在台灣，如果落跑，會讓家人抬不起頭；律師也稱他很愛台灣、不會落跑，請求交保。但高院審理後不採信，日前裁定延長羈押2個月。

郭哲敏因經營地下博弈網站「包網平臺」，以及地下匯兌洗錢，遭檢方偵辦。全案又因捲入時任警政署政風室主任黃錦秋，以及新北地檢署檢察官王涂芝，引發外界矚目。而郭哲敏在檢警2022年11月發動搜索約談前離境，最後逃亡海外遭通緝。

調查局與刑事局駐外人員掌握郭男行蹤，2023年7月會同泰國官方拘提郭男，8月就將郭男重兵押解，從曼谷搭機返回台灣。郭男返台後隨即遭到羈押禁見，檢方在2024年3月間提起公訴，案件進入法院審理程序，期間郭哲敏也曾獲得新北地院裁定5千萬元交保，但最後仍遭撤銷，繼續羈押。一審新北法院審理後，認定他犯《銀行法》等罪，犯罪所得高達32億餘元，重判有期徒刑11年8月。案件上訴第二審。

高等法院二審首度接押時，就裁定將郭哲敏羈押3個月。羈押期限到9月15日屆滿，高院遂於8月底時再度召開延長羈押庭。郭哲敏在庭上表示，他的家人、朋友全都在台灣，如果就此落跑，會讓家人抬不起頭來，所以不會落跑。此外，他也主動請求若交保，願意接受科技監控；甚至連科技監控經常會有手機收訊死角，以致斷訊，他還願意提供其他2支手機，做到訊號無死角的地步，請求高院讓他交保。另外律師也補充，郭哲敏非常愛台灣，不會落跑，請求法院讓他交保。

但高院合議庭審理後，認為根據先前的監控資料，郭哲敏在今年初獲新北地院交保後，3月12日觸動「海岸警戒區（海岸線外）」三級告警事件，3月18日又觸動「宜蘭縣...」、「宜蘭縣...號」、「港口（梗枋漁港）」三級告警。此外，1月13日實施科技監控後，發生多次「載具離線時間超過30分鐘」的三級告警事件，高院認為他確有密集異常可疑行徑。

因此高院指出，從他多次違反警戒的狀況，很有可能是在測試科技監控設備的效能極限，很有可能就此落跑。所以高院最後裁定，繼續延長羈押2個月。

09/16 全台詐欺最新數據

544 2 5515 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

法律人權郭哲敏洗錢錢帥君檢方高等法院羈押抗告

