新竹男「獵槍轟頭」殺害部落同鄉　二審仍判12年

▲新竹男子持槍殺害鄰居，二審仍判刑12年。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣尖石鄉的山地原住民黃世禮，去年4月間與同部落的徐姓男子發生口角，黃男氣不過，衝回家中取出藏放多年的獵槍，再返回現場，朝對方頭部擊發一槍，當場殺害對方。一審認定黃男因行為時出現「酒精誘發精神病症狀」，予以減刑，判刑12年。案經上訴，高等法院二審16日維持12年刑度，僅刑後施以監護改為3年。可上訴。

判決指出，黃男2017年2月間，以12,000元買到一把口徑0.27吋打釘槍用空包彈，用以發射彈丸使用，具有殺傷力的獵槍。黃男也經常拿這把槍出去打獵，先前因符合相關法規規定使用，黃男保有獵槍並無違法之虞。

不過案發於去年4月間，黃男晚間飲酒後，與鄰居徐姓男子起了口角，黃男氣不過，衝回自己家中，取出平常打獵用的獵槍。凌晨1點37分左右，黃男返回現場，以獵槍瞄準徐男頭部，擊發一槍。徐男頭部中彈，右額部遭單一貫穿性遠距離槍傷，導致顱腦損傷當場死亡。黃男犯案後，立刻返回家中，將犯案槍枝拆解，棄置於住處前草叢及圍牆邊。

警方獲報趕到，並到黃男家中逮捕黃男，也從週邊草叢、圍牆邊，搜索到槍身、槍管、鋼珠等犯案物品。檢方聲請羈押獲准，全案並依照殺人罪嫌提起公訴。

一審法院審理時，黃男坦承殺害對方，但他抗辯，當時受到幻覺、妄想影響，認為女友前來鬧事，或破壞自己的車輛，自己生命受到威脅，甚至兩度報警。法院將他送精神鑑定，認為他在案發時的行為辨識能力，受到「酒精誘發精神病症狀」而出現急性精神病狀，因此予以減刑，將他判處有期徒刑12年，並施以監護5年。

全案再上訴，二審高等法院審理後，仍認定黃男有罪，也認定黃男行為時確實受精神疾病影響其辨識行為違法之能力，因此也認為刑度需要酌減。全案於16日宣判，高院駁回上訴，仍維持12年刑度，但宣告並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年。