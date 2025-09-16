曾幫3死囚義務辯護！名律師林憲同過世　律懲會相關案件不受理

▲律師林憲同日前過世。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

知名律師林憲同，曾經為駕駛米格機投誠的反共義士吳榮根打官司，也擔任過蘇建和三死囚案的義務辯護律師，但其辯護風格頗受爭議。他因為先前犯下2起傷害案件分別遭判刑確定，遭移送律師懲戒委員會審理。日前律懲會打電話通知他前來答辯時，才發現他早已於今年2月間過世，距他生於1945年，享壽80歲。因此律懲會依照《律師法》相關規定，決議不受理他的案件。

林憲同為台南人，台灣大學法律研究所畢業，曾經為國民黨員，並與研究所的同學謝長廷和開律師事務所。不過後來2人因為理念不合，分道揚鑣。林憲同除了協助吳榮根、蘇建和等人打官司以外，他也曾幫恐嚇辜振甫有私生女的鄧香妹母女辯護；另外親民黨主席宋楚瑜25年前爆發「興票案」，當時林憲同也擔任他的辯護律師，不過林憲同卻在興票案後15年，又公開質疑宋楚瑜，甚至還具狀向宋楚瑜等人提出自訴。

林憲同也參與政治，他在1986年間選上台南市議員、議會副議長，但之後轉戰台北市立委、台北縣立委，則都鎩羽而歸。

林憲同曾將新北市板橋區的房屋借給林姓女子居住，但林女卻將生活雜物、衣物，棄置於房屋內；另外林憲同也與林女有債務糾紛，因此對林女提出詐欺告訴。全案於嘉義地檢署提起公訴後，2021年12月間於嘉義地方法院行審理程序時，林憲同趁著休庭時間靠近林女，並在2人說話爭執時，因為右手持原子筆，不慎劃傷林女右前臂，林女因此提告，林憲同被依傷害罪判處拘役15日、緩刑2年，須支付公庫1萬元確定。

此外，林憲同也與林姓男子有糾紛，2人於新北地檢署開庭時，林憲同又因右手持筆，不慎揮擊到對方，對方也提告，林憲同因此遭判拘役20日、得易科罰金2萬元確定。事後嘉義地檢署、台北律師公會均對此移送律師懲戒委員會。

林憲同先前就向律師懲戒委員會提出書面說明，律懲會也通知他前來說明。但今年4月間，林憲同的兒子卻打電話到律懲會，指稱林憲同於2月21日過世，無法前去說明。律懲會根據戶役政資訊網站資料，確認林憲同已經過世，因此全案依照《律師法》相關規定，決議不受理。