美濃阿婆攔轎申冤　柯志恩力挺再曝2影片：這就是在地心聲

記者賴文萱／高雄報導

「美濃大峽谷」案件持續延燒，一名美濃阿婆昨（16日）向前往會勘的檢察長「攔轎申冤」，痛訴近2年多附近砂石車變得很多，害居民摔車受傷，報警都沒有用。雖然警方否認吃案，但立委柯志恩發聲力挺阿婆，直言這是當地民眾的真實心聲，「如果真的有處理，為何民眾還要跟她陳情？」

▲檢調勘驗美濃大峽谷，在地種田阿嬤攔路申冤。（圖／民眾提供）

昨天橋頭地檢署檢察長帶隊到美濃大峽谷案場會勘，遇到一位美濃阿嬤向他「攔路申冤」，控訴不法集團盜挖兩年，報警都沒用，柯志恩力挺表示，「這是當地民眾的真實心聲！」

▲▼柯志恩力挺美濃阿婆，並再曝2段影片，顯示6、7月還有怪手在挖。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

在新聞曝光後，向柯志恩委員陳情的民眾，也因見到她近日遭綠營民代抹黑攻擊，看不下去，提供今年六月、七月拍攝的影片，內容是美濃大峽谷新吉洋段案場內，好幾部怪手正在挖掘農地良土，道路旁還有一整排砂石車等在路邊，準備將土方載運，而現場未見任何執法單位。

柯志恩質疑，民進黨議員說美濃大峽谷市府跟檢警早在一月跟四月就嚴查嚴辦，但為什麼民眾提供的影片中，到了六、七月份現場怪手還在挖？

「如果真的有處理，為什麼民眾要跟柯志恩陳情？」她強調，市府跟檢調過去都有罰款，可是罰款之後還是沒有積極監督，她強調，大家應該集體讓這些不法集團完全沒辦法再做任何後續的動作。

柯志恩呼籲綠營的民代側翼們，不要再說她「自盜自演」，「打擊執法人員士氣」，市府和檢調既然已經開始查辦，也請就加緊嚴查，別讓民眾活在長期不法的陰影之下。

高雄市經發局表示，針對美濃新吉洋盜採坑洞，於今年1月3日查獲有盜採土石情形即主動列管並要求限期改善，逾期未改善即於3月7日裁罰100萬元。4月再次稽查發現坑洞有擴大情形，於6月3日主動移送地檢偵辦，6月13日加重裁罰200萬元，並令限期回填。

8月27日市府及檢調聯合大掃蕩，依違反廢棄物清理法移送偵辦，行為人已收押。9月11日市府再分別依廢清法、土石採取法、區計法，共加重裁罰1130萬，本案累計裁罰1430萬元。