檢警勘查大峽谷！美濃阿婆攔路申冤：報案都沒用　警否認吃案

▲檢調勘驗美濃大峽谷，在地種田阿嬤攔路申冤。（圖／民眾提供）

橋頭地檢署檢察長張春暉16日上午率隊前往「美濃大峽谷」會勘，途中遇到一名美濃阿婆「攔轎申冤」，痛訴說近2年多附近砂石車變得很多，害居民摔車受傷，有時報警都沒有用。對此，警方澄清否認吃案，強調該處坑洞多次函報巡邏所見違規樣態，並非沒有處理。

橋頭地檢署偵辦高雄市美濃區成功段農地遭不法集團大範圍盜採土石回填廢棄物，違反廢棄物清理法等案件， 14日拘提市議員前助理石麗君和巫姓丈夫、王姓承租人，檢察官訊問後，諭知石麗君和丈夫共180萬元交保，王姓承租人則被聲押獲准。

當橋檢一行人昨日會勘準備離開時，住在美濃大峽谷旁種田的鍾姓阿婆上前向檢察長張春暉抱怨，「已經報警好多次了都沒有用」，砂石業者都是趁天還未亮，就將砂石車開來此處盜採偷埋，回填的還是有刺鼻味的不明廢土「味道不是臭而已，而是會嗆人」，已經造成周邊嚴重農損。

種田的鍾姓阿婆說，種了兩年，都沒有收到一毛錢，小弟每天十幾個在那邊顧著。旗山分局長王永吉急斷話，「因為現在這個案件已經在偵辦了，這些人、這個集團都會抓起來」。

對於鍾姓阿婆陳情「報警都沒用」的控訴，警方說明，該農地位於新吉洋段1108號旁，事實上，該處坑洞曾於去年12月26日、今年1月24日、2月13日、4月28日、6月13日多次函報巡邏所見違規樣態，並非未予處理。

另查證鍾姓阿婆並未至吉東派出所報案，實是因不慎自摔受傷，後向里長表達不滿，分局已派員協助渠向有關單位申請後續補償事宜。

旗山分局進一步說明，去年迄今已積極取締砂石及土地車輛違規，共舉發864件；另查獲違反《土石採取法》案件30件，全數移送市府經發局裁處；同時也查獲13件農地遭傾倒廢棄物情事，均依法移送橋頭地方檢察署偵辦，展現打擊不法的決心。

分局強調，轄區多為農地且幅員遼闊，吉東派出所及鄰近各所警力均逐年遞減，蒐證、取締困難且不易掌控。為強化作為，自8月以來，已每日規劃美濃、廣興、中壇、龍肚等所支援熱區巡邏，並針對砂石車加強定點守望與攔查；另已在8處坑洞架設監視設備，由勤務指揮中心全天候監控，一旦發現可疑大型車輛，立即通報線上警力盤查建檔。