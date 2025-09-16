上半年交通事故奪1368命「史上第三低」　台南死168人居冠

▲交通部召開道安記者會公布最新交通事故統計。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(16日)公布今(114)年1月到6月交通事故統計，其中30日死亡人數有1368人，比去(113)年減少4.7%，創下史上第三低，另行人死亡173人，則是歷年第二低。交通部也公布各縣市道安表現，台南交通死亡居冠，增幅也是最多，交通部已派輔導團前往台南診斷並將提供協助。

交通部政務次長陳彥伯表示，今年1到6月整體死亡人數有1368人，為歷年第三低，之前紀錄為109年的1275人死亡、107年的1360人死亡；另今年1月到6月行人死亡173人，則是歷年第二低，歷年最低則是111年的162人。

陳彥伯進一步指出，今年1月到6月不管是機車、高齡駕駛、兒少、酒駕等死亡也都在減少。根據交通部統計，今年1月到6月交通事故死亡1368人，比去年同期減少4.7%，行人死亡173人，比去同期減少9人、4.9%，相較112年沒有增加。

▲交通部政務次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

陳彥伯坦言，雖然交通死亡人數呈現下降趨勢，但整體距離設定零死亡願景目標、每年死亡下降7%，仍有一大段距離，交通部跟各縣市各單位要繼續努力。

此外，交通部也公布各縣市道安表現，其中台南今年1月到6月交通事故死亡168人居冠，比去年同期增加39人，增幅也是最多。由於台南市今年1至5月交通事故30日死亡142人，較去年同期增加37人，增幅35.2％，台南已連續2次遭交通部點名改善。

▲交通部路政及道安司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

交通部路政及道安司長吳東凌表示，交通部已跟台南市政府瞭解情況，輔導團也在台南協助分析真正原因，希望下個月說明原因和建議方案；根據統計，台南交通事故死亡人數中，自撞占最多約46.7%，恍神占3成，交通部輔導團有專業學者和專家去檢視，將因地制宜對症下藥。