情侶墾丁度假女友離奇陳屍沙灘　檢初驗「溺斃」將解剖查真相

▲36歲女陳屍沙灘，19日解剖。（圖／民眾提供）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

36歲廖姓女子與莊姓男友於13日從台中到恆春墾丁旅遊，當晚酒後發生口角，獨自從住宿地點走入大灣路沙灘，隔天被發現陳屍八寶公主廟旁沙灘，警方根據房卡找到莊姓男子，莊男才知女友已死亡，警方報請屏東地檢署檢察官相驗，初判死因是生前落水溺斃，是意外落水還是有其他原因，將於19日解剖查明。

恆春警方調查，廖姓女子與43歲莊姓男友於13日入住墾丁某民宿度假，當晚兩人酒後發生口角，廖姓女子於深夜近零時，獨自搭電梯下樓離開民宿，走向大灣路沙灘，之後陳屍沙灘。

警方調閱監視器，廖女與莊男於11時許抵達，狀況看來相當正常；事發後警方根據房卡找到莊姓男子到案說明，他表示，兩人酒醉後發生口角，女友生氣走出房門，他本以為她只是想冷靜，未料接獲警方通知，讓他震驚又難過；「不知道她會去海邊，怎麼會這樣？」。

警方指出，從民宿到案發沙灘有數百公尺，研判廖女可能因情緒激動，獨自走向海邊，由於該處沒有監視系統，意外溺水或有意尋短原因仍有待調查。警方報請屏東地檢署檢察官相驗，初判死因是生前落水溺斃，是意外落水還是有其他原因，將於19日解剖查明。

