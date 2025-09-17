17歲角頭小弟31刀殺女友　律師：仗著未成年知道絕不會判死

記者陳俊宏／綜合報導

台中市一名17歲駱姓少年不滿18歲的顏姓女友分手，竟持刀狂砍31刀，讓對方慘死街頭。對此，律師王至德表示，少年仗著自己未成年，知道自己絕對不會被判死刑，甚至還能減刑，所以趕在滿18歲之前犯案，視人命如草芥的聰明的反社會冷血生物。

▲▼雙方分手讓駱男不悅，多次求和不成，竟憤而從網路購買長刀血刃女友。（圖／資料照）



據了解，駱姓少年是角頭小弟，平時從事討債工作。駱爸友人表示，看著少年從小到大都是乖乖的，滿年輕就出來打工幫忙分擔家計，「他是一個很乖巧的小孩，不知道是發生什麼原因，會做出這種事，身為長輩聽到也是嚇一跳，很驚訝」。

對此，王至德在臉書說，太令人痛心，某個爸爸的寶貝女兒養到21歲，突然就沒了，也有女兒的他看到新聞時，心糾了一下。

王至德指出，在爸爸友人的眼裡，駱姓少年就是一個個性乖巧、會半工半讀分擔家計的乖巧小孩，應該說只要個性乖巧跟半工半讀，就是乖小孩。

▼少年爸爸的友人透露，少年平時很乖，不知道什麼原因，竟做出這樣的事，讓他也嚇一跳。（圖／民眾提供）

王至德提到，就算少年是角頭小弟，就算平常是從事討債工作（角頭的討債工作自然不是像資產管理公司一樣打打電話、寄寄恐嚇信就算了），甚至還會拉K，有吸毒前科，就算犯案後還踢了女友一腳，就算騎著無牌機車，就算犯了案之後還要先去KTV歡唱才要投案，也一樣是長輩眼裡的乖巧小孩。

王至德認為，在他眼裡，駱姓少年就是一個平日討債維生，沒事還拉拉K，也曾經因吸毒被抓但一樣不知悔改，只是因為懷疑女友劈腿，就覺得自己可以重重的教訓女友；在犯了案還不夠，還踢了已命在垂危的女友一腳，甚至還懂得騎無牌機車躲避追查。

王至德說，就算少年要去投案，也要先爽一下，唱個KTV，然後仗著自己未成年，知道自己絕對不會被判死刑，甚至還能減刑，所以趕在滿18歲之前犯案，視人命如草芥的聰明的反社會冷血生物，跟駱爸友人的看法完全不同。

據了解，顏女是某科大大一夜校新生，被少年懷疑劈腿。少年16日上午9時多相約沙鹿區忠貞路談判，拿出預藏長刀揮砍，不顧女方跪地求饒喊對不起，狠砍31刀、倒臥血泊慘死。

少年犯案後踢了顏女一腳，隨後騎著無牌機車逃逸，還向朋友及老大放話，稱自己要先去KTV歡唱後再投案；不料，剛藏身在彰化一間摩鐵就落網，被帶回警局偵辦。