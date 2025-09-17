國小生「常跟同學吵架」變頭痛人物！工程師自爆黑歷史救了他

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名國小生因脾氣暴躁，經常與同學發生衝突，讓家長十分憂心；然而，帶他去心理諮商、平時談天開導也未見起色，直到工程師朋友分享自己的「黑歷史」，才讓爸媽豁然開朗，也拯救了一個小學生的未來。

蘇家宏律師近日在粉專提到，朋友的兒子就讀小學，動不動就發脾氣，上學幾乎天天跟同學起衝突，是學校的頭痛人物，於是朋友夫妻帶他去找頂尖的心理諮商師，同時也安排運動、陪伴談心。

不僅如此，夫妻倆也曾求助過注意力不足過動症（ADHD）相關的兒童身心科；不過，醫師評估，孩子雖接近ADHD邊緣，仍未達診斷標準，加上他們擔心藥物副作用對小孩不好，所以只嘗試營養補充的方法改善，例如高單位魚油或維生素D，「然而一天天過去，狀況依然沒有好轉。」

直到某天，父親偶然聽到一位工程師的「黑歷史」，才改變了想法。那位工程師透露，自己小時候也是問題兒童，總因一點小事怒不可遏，長大後他慢慢克制自己，但脾氣依舊很大，是後來他到醫院檢查，發現自己是ADHD，吃了藥之後才讓自己穩定下來，同時他也強調，很理解那種「活得很辛苦」的感覺。

這番話深深觸動了夫妻倆，他們也意識到，藥物不是傷害，而可能是孩子需要的支持，於是決定再帶孩子就醫、並嘗試藥物治療。值得開心的是，孩子的脾氣明顯緩和，不再動輒憤怒衝撞同儕，整個人像回到正常軌道上。

最後，蘇家宏不禁感嘆，這位工程師願意揭開過往的傷痕，讓一個家庭重燃希望，「生命中最溫暖的奇蹟，往往發生在我們願意打開心門的那一刻。」

