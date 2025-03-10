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「求助」比「瞎努力」更重要！專家揭關鍵原因：絕不是丟臉的事

▲▼疲憊,工作,疲勞,過勞,職場。（圖／免費圖庫PEXELS）

▲「求助」比「瞎努力」更重要！專家揭關鍵原因：絕不是丟臉的事。（示意圖／免費圖庫PEXELS）

記者王威智／綜合報導

現代社會強調「獨立自主」，使求助常被誤解為軟弱，但實際上，求助是一種關鍵能力，能促進自我成長與幸福。日本身心科醫生藤野智哉在《喜歡自己就夠了》中指出，求助不只是解決問題的工具，更是一種自我接納與提升韌性的積極策略。適時尋求支持，不僅能減輕壓力，還能深化人際關係，讓個體在互動中獲得理解與力量。學會求助，才能真正實現內在穩定與心理成長。

求助在各個領域中都能發揮作用。以工作為例，向同事請求幫忙能提升團隊合作的效率。當遇到瓶頸時，向經驗豐富的同事尋求建議，不僅能快速解決問題，還能學到新技能和方法。這種合作不僅提升了工作成果，也加強了同事之間的信任和默契。

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在生活中，向朋友或家人尋求支持能減輕壓力。面對困難時，與親近的人分享感受和想法，可以得到情感上的支持和實際的幫助。這種支持不僅幫助度過難關，還能加強人際關係。藤野智哉指出，「不必做到和大家一樣，專注於自己的需求和感受」是非常重要的。

自我接納與求助
藤野智哉強調，自我接納是非常重要的。你不需要變得更好，因為現在的你已經夠好了。學會接納原本的自己，並不意味著放棄成長，而是以更健康的心態面對挑戰。當你能夠接納自己時，求助變得更加容易。你不再害怕被拒絕或被視為無能，而是勇敢地尋求幫助。

求助的挑戰
儘管求助有很多好處，許多人仍然害怕開口求助。這種恐懼通常來自於害怕被拒絕或被視為無能。然而，這種觀念是錯誤的。求助不僅不是軟弱的表現，反而是勇敢的表現。它需要自信和勇氣去承認自己的不足，並尋求幫助。

如何有效求助
要有效地求助，需要注意幾個重要的原則。首先，明確你的需求。清楚地表達你需要什麼樣的幫助，可以避免誤解和浪費時間。其次，選擇合適的人。根據問題的性質，選擇最合適的人來求助，可以提高成功的機會。最後，表達感謝。當你得到幫助時，千萬不要忘記表達感謝，這不僅是基本的禮貌，也能加強人際關係。

學會求助是提升個人能力和幸福感的重要一步。它不僅能解決眼前問題，還能建立更好的人際關係和信任。藤野智哉說，「喜歡自己就夠了」，我們不需要過度努力去符合別人的標準。透過求助，能解決問題，並學到新的技能和觀點。這種積極的態度和勇氣，將帶領你走向更美好的未來。

透過求助，你會發現自己變得更加堅強和自信。因此，下次當遇到困難時，不要害怕開口求助。勇敢地尋求幫助，這是一種強大的力量，能幫助你成長和成功。

藤野智哉的觀點
藤野智哉是日本的身心科醫生，畢業於秋田大學醫學院。他在《喜歡自己就夠了》中提出了一系列關於自我接納和求助的重要觀點。藤野強調，不需要變得更好，因為現在已經夠好了。最該努力改變的，是學著接納原本的自己。他也提醒我們不要過度努力，以為「應該要」的過度努力，只是白白的內耗。他建議我們放下必須「盡全力」的迷思，專注於自己的需求和感受，保護自己的情緒最優先。

學會求助，比不斷努力更為重要。藤野智哉提供了具體的方法來幫助我們學會求助，包括明確需求、選擇合適的人和表達感謝。他還提出了自我療癒的提案，幫助人們用舒服的方式發現自己想要成為的樣子。

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